〈北部〉苗縣投票率逾7成 徐耀昌連任

2018-11-25

寬容是縣民的期待 要讓苗栗永保赤子之心

〔記者蔡政珉、鄭名翔、張勳騰、彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣五合一選舉昨天投、開票，除有兩人撕毀選票，整體秩序良好，投票率七十．七四較本屆為七十二稍低。下屆縣長由徐耀昌以十七萬五千七百五十六票、五成七七得票率當選。徐耀昌勝選後感謝選民支持；落敗的徐定禎則說，將先自我沈澱，未來暫無規劃。

徐耀昌昨天晚上六點多趕赴苗栗市競選總部途中，對手頭份市長徐定禎已自行宣布敗選。徐耀昌一下車就和妻子蔡麗卿親吻，展現對勝選連任的喜悅。

徐耀昌強調，選賢與能是民主真諦，他長期在苗栗深耕，歷任多項公職，現在能獲得選民肯定，他再次表達謝意。

以十一萬二千七百零四票落選的徐定禎表示，只擔任過頭份市長，全縣知名度不高，他歸因自己努力不夠，才會敗選，但仍感謝支持者。黃玉燕則恭喜徐耀昌成功連任並感謝選民支持；朱泰平電話未接通。

徐耀昌指出，接下來將馬不停蹄繼續各項縣政，畢竟是新責任的開始，未來四年要讓苗栗脫胎換骨，包括觀光休閒、社福、青年就業、社會住宅、老人照顧等，「要讓苗栗好，還要更好」。

徐耀昌說，得知徐定禎宣布敗選後，他覺得依民主機制，輸了一切都放下，放下才是永恆，包容是首長的大度，寬容更是縣民的期待，讓苗栗永遠保有赤子之心。

徐耀昌：選完派系都放下

被問及與前縣長劉政鴻關係時，徐耀昌說要看中央黨部的想法，派系每個縣市都有，但選完都要放下。

這次投開票，大湖鄉與苑裡鎮各有一名男子分別因公投票內文太細瑣、投錯票因而撕毀選票被警方帶走，將被裁處五千至五萬罰鍰。

苗栗縣選委會昨天觀察，投票「塞車」多在公投，在發現問題後，立即增加一一○個公投圈票處遮屏，加速投票速度，但到下午四點投票時間截止，還有一百二十個投開票所未投完，直到五點十三分全縣才投完、隨即開票。

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