〈北部〉《桃園》游正英臨危受命 拚上復興區長

2018-11-25

〔記者李容萍／復興報導〕下屆復興區區長和區民代表選舉開票結果，尋求連任的現任區長曾志湘、區民代表會主席林沛筠均告落馬；三人角逐的區長之爭，由國民黨提名的復興區黨部主委游正英以二八二五票勝出，擊敗尋求連任無黨籍曾志湘的二二六一票，及前鄉長林誠榮的一九○五票。

李永福因案無法參選 全力輔選游正英

國民黨原規劃徵召前救國團桃園縣團委會總幹事李永福參選復興區長，但李因案無法參選，從坐轎改為抬轎，成為游正英的競選總部主委。游正英昨晚在競選總部發表感言表示，八月間接受國民黨徵召參選，前後僅準備三個月時間，雖是臨危受命，但他六年前從僑愛國小教職退休後，即成立基國派愛心基金會在地方從事公益，三年前擔任復興區黨部主委，勤跑基層服務，黨員人數從二百多人變成七百多人，這次站出來參選，他感謝許多團隊的幫忙、動員，且區內許多退休軍公教警人員也都站在他這邊，才能在短時間贏得選舉。

游正英：市長允諾跳脫藍綠 作伙打拚

游正英指出，上任的施政，首要是注重部落基礎建設，包含環境、人文、農特產品，都要弄好。他確認當選後曾與順利連任的民進黨市長鄭文燦通電話，鄭也承諾會跳脫藍綠框架，為區民一起努力。

復興區區民代表有三個選區，當選名單如下：第一選區余文源、黃盛、林玉花、張倉豪、楊夢萍；第二選區簡明仁、黃再福、楊春樹；第三選區林振德、姜清國、李榮新。

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