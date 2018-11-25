〈北部〉《桃園》國民黨33席議員過半 大獲全勝

2018-11-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員選舉選出六十三席議員，國民黨候選人表現超乎預期，連同楊梅區參選的李家興，總席次達到三十三席過半，下一屆的議會龍頭，各界還是看好邱奕勝、李曉鐘搭檔競選議長、副議長。而民進黨方面，市黨部主委張火爐表示，還是會推出黨內的議長、副議長人選，不可能拱手讓給國民黨。

民進黨拿下19席

這次市議員選舉，桃園市應選六十三席，國民黨拿下卅三席、民進黨十九席、綠黨一席、時代力量一席，無黨籍九席。其中以無黨籍參選的李家興因事先報備，獲保留國民黨籍，也屬國民黨籍議員，讓國民黨再增一席達到三十三席，而掌握了過半席次，國民黨將穩穩掌握議長、副議長寶座。

議會席次的消長也讓國民黨黨團未來對於預算、法案審查掌握絕對影響力，以今年度預算審查為例，現有五十七席當中，國民黨廿九席過半，民進黨及無黨籍、綠黨共廿八席，由於議長、副議長按慣例不出席預算審查，國民黨團席次反而沒過半，下一屆有三十三席，扣除議長、副議長後仍是過半，未來預算、法案審查時，國民黨團只要發出甲級動員，將可完全控制議會。

由於台南市議會議長李全教賄選案，立法院已修法，未來議長、副議長選舉得採公開記名投票，如此投票方式將對黨籍議員形成約束力，不容易發生跑票，如今國民黨席次過半，可以充分掌握票源，邱奕勝、李曉鐘二度搭檔議長、副議長，八年來雙方合作無間，對議事的運作也很嫻熟，預料可獲黨內提名。

民進黨仍會提名議長

張火爐說，民進黨原則上還是會提名自己的議長、副議長搭檔人選，畢竟是政黨政治，民進黨一定會提自己人選，至於如何提名，將與市長鄭文燦商討，且黨中央對於各縣市正、副議長提名作業也訂有準則，將依照黨中央規定提出人選；未來議會黨團運作也會更靈活，以面對議會席次劣勢。

國民黨籍市議長邱奕勝 （前排著西裝者）自行宣布當選。（記者許倬勛攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/