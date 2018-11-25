〈北部〉《宜蘭》12鄉鎮市長 綠剩3席、藍增至8席

2018-11-25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣十二鄉鎮市長本屆綠營佔六席、藍營五席、無黨一席；選舉結果，綠營潰敗僅剩三席，國民黨成長至八席。綠營僅守住宜蘭市、冬山鄉；此外，屬藍營票倉的蘇澳鎮，原被看好爭取連任的蘇澳鎮長陳金麟，意外落馬，由民進黨籍李明哲當選，跌破各界眼鏡。

綠守住宜蘭、冬山 新增蘇澳

本屆鄉鎮市長，民進黨囊括宜蘭市、員山、礁溪、三星、冬山、五結六席；國民黨拿下頭城、蘇澳、壯圍、羅東、大同；南澳由無黨籍鄉長薛秋花執政。

這次選舉有八位鄉鎮長任期屆滿，羅東鎮長林姿妙挑戰縣長大位成功；僅宜蘭市、頭城、蘇澳、南澳首長爭取連任，開票結果政治版圖翻轉，綠消藍長。

其中，「大房」宜蘭市，民進黨籍市長江聰淵爭取連任，與國民黨提名的張森霖形成藍、綠對決，最後由江聰淵勝出，為民進黨守住灘頭堡。

藍丟蘇澳 攻下礁溪、南澳、三星、員山

羅東鎮長三位候選人吳秋齡、黃素琴、薛呈懿，都是縣議員轉戰，最後由吳秋齡勝出；頭城鎮長曹乾舜連任成功；國民黨蘇澳鎮長陳金麟意外落馬，敗給二次參選、民進黨提名的李明哲。

藍、綠陣營鄉鎮市長版圖，綠營從六席減至三席，守住宜蘭市、冬山鄉，攻下蘇澳；藍營從五席增長至八席，攻下礁溪、南澳、三星、員山，但失去蘇澳。至於屬綠營票倉的五結，由無黨籍沈德茂拿下。

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