〈北部〉《宜蘭》綠地變藍天 林姿妙當選首位女縣長

2018-11-25

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長選舉由國民黨林姿妙勝出，成為宜縣首位女縣長，也是民進黨成立後，宜蘭相隔十三年，第二度「綠地變藍天」；林姿妙獲得十二萬三千七百六十七票，以兩萬八千一百五十八票的差距，打敗陳歐珀的九萬五千六百○九票，讓宜蘭第四度政黨輪替。

宜蘭縣長選舉由林姿妙勝出，五名候選人，林姿妙得得票率四十九點四八％、陳歐珀得票率三十八點二三％；另三位無黨籍的候選人，林信華兩萬七千三百九十九票，得票率十點九五％、林錦坤一千九百二十二票，得票率○點七七％及陳秋境一千四百二十四票，得票率○點五七％；無效票七千九百廿七票，是宜縣長選舉最多一次，整體投票率約六十九％。全縣十二鄉鎮，陳歐珀只有守住故鄉員山鄉；其餘鄉鎮市全輸給林姿妙。

國民黨林姿妙發表當選感言，她語帶哽咽說，將兌現競選支票，拚出宜蘭好生活。林以九十度鞠躬感謝大家一路相挺，支持者高喊「縣長好」，現場歡聲雷動，現場歡聲雷動。

民進黨縣長落選人陳歐珀，競選總部氣氛凝重，他坦言，個人努力不夠，會謙虛檢討改進，用一生顧好宜蘭，坦然接受人民選擇，也會謙卑檢討改進，祝福林姿妙順利推動縣政，讓宜蘭更好、更進步。

林姿妙插上藍旗，分析其因，林聰賢縣長任內農地農舍政策處理不當引發民怨，接任農委會主委，由吳澤成、陳金德代理縣長，被形容「一年換三位縣長」，觀感不佳；加上年改等大環境因素，對民進黨選情也有一定衝擊。

民進黨較上次縣長選舉流失約六‧五萬票

陳歐珀黨內人緣不佳，基層組織薄弱，立委任內傳出「靈堂鬧場」、「OPPO侵權風波」負面新聞，形象大傷；競選期間，就算蔡英文總統十度到宜蘭助攻，仍功虧一簣。林姿妙從政二十年，以握手勤跑基層起家，但行政能力屢遭對手質疑，當選縣長挑戰才要開始。

宜蘭縣從一九五一年產生首任民選縣長，一直是國民黨執政；直到一九八一年，陳定南結集黨外力量，首度由非國民黨執政。到二○○五年，當年國民黨呂國華打敗回鍋參選的陳定南，才重新執政；但四年後，民進黨林聰賢又擊敗爭取連任的呂國華，拿回政權。

二○一四年尋求連任的林聰賢，以近六十四％得票率，獲得十六萬票創下宜蘭史上最高得票紀錄，以七萬票差距大勝國民黨邱淑媞；想不到這次選舉，陳歐珀只剩九萬五千六百○九，民進黨流失約六萬五千票，林姿妙打敗全面執政的民進黨，助國民黨扭轉局勢。

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