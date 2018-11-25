〈北部〉囊括5成投票數 林智堅漂亮連任

2018-11-25

〔記者洪美秀、蔡彰盛、王駿杰／竹市報導〕新竹市長選舉結果昨天出爐，民進黨現任市長林智堅囊括近五成投票數，高達十萬七千六百一十二票，比四年前多出兩萬多票，擊敗國民黨許明財的六萬五百零八票與無黨籍謝文進的四萬四千一百零一票，漂亮連任，是民進黨在新竹市長選舉有史以來拿到最高的得票數。

林智堅說，感謝市民給他最大支持、再給他機會，新竹市值得更好，他四年來秉持市民第一、建設優先，大家一定有看到改變，未來四年還有好多工作要完成，相信大家對他和團隊期待很高，勇敢跟勇氣都是驅使他在政治工作繼續努力很重要的動力，勇敢才能讓他不顧一切的去愛市民、愛這座城市。

林智堅表示，謝謝大家和他一起勇敢扛起城市的未來，一起扛起明日新竹，選舉告一段落，市政工作不會停歇，他和團隊會捲起袖子，繼續為城市努力！

捲土重來的許明財昨晚發表聲明，承認敗選，他對結果感到抱歉，對不起每位支持者，但也要感謝每一位支持者的相挺。

許明財恭喜林智堅市長連任成功，期許他能用心在真正福民、利民的政策，要記住選舉中的每項政見；心中更要隨時以民為念，要傾聽人民的聲音，並要回應每項市民的請求，讓市民更幸福，新竹市更進步。

昨晚謝文進在前新竹市長林政則陪同下走進競選總部，逐一向支持者深深鞠躬致謝，他說，這次選戰是他個人的失敗，是他努力不夠，這是民主的結果，不是民主的失敗，對於所有支持者、競選團隊、警務人員、選務人員表示感謝。

市議員選局 民進黨僅上6席

不過，林智堅雖贏得連任，但民進黨在市議員選舉卻遭遇挫敗，提名十二人，僅選上六席，較本屆掉三席，就連林智堅在家鄉香山區提名的兩人都雙雙落馬，顯示民進黨提名策略值得檢討。

國民黨則拿下十五席，成為市議會最大黨，無黨籍的新民意問政聯盟拿到六席，時代力量第一次參與市議員選舉，提名四席就選上三席，實力不容小覷，綠黨提名五人選上一席，顯示小黨進市議會監督成趨勢。

新人上9席 年輕人參政新氣象

此外，此次市議員選舉挑戰連任的廿九名現任市議員，有六人落馬，包括多名資深市議員，僅廿三人連任成功。另有九席新人選上，呈現新人及年輕人參政景象，還有兩席前市議員回鍋選上，市議員重新洗牌，接下來議長、副議長選舉將會是精彩戰場。

昨天新竹市投票率六十五．四四%，因大選綁公投，選委會為紓解公投排隊人數，有廿五個投開票所增設公投票圈選遮屏，投票過程平和，僅一九二號投開票所有一人撕毀選票。

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