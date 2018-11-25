〈北部〉《桃園》市長選贏 鄭文燦：沒有喜悅的勝利

2018-11-25

〔記者陳昀／桃園報導〕市長選舉結果揭曉，民進黨鄭文燦順利取得連任，且在十三個行政區大獲全勝，成為民進黨在六都唯二執政的縣市之一，他說，這是「沒有喜悅的勝利」，他會更謙卑、更承擔，也要更認真、更打拚，一定兢兢業業、如臨深淵，做好市民交付的每一項工作。

13區一路領先 一路贏

第二屆桃園市長選舉結果昨晚揭曉，這次雖呈現五搶一，但主要仍由競選連任的民進黨鄭文燦與國民黨陳學聖對決，鄭文燦以五十三萬票擊敗陳學聖的卅九萬票，在十三區大獲全勝，除了中壢、龍潭，得票率均逾半，而脫離國民黨的楊麗環拿下四萬八千多票、工會出身的朱梅雪拿下一萬七千票，第二次參選的無黨籍吳富彤拿到三千八百多票。

昨天開票過程，鄭文燦一路領先，但民進黨在其他縣市選情不佳，鄭文燦競選總部的支持者也受到影響，現場氣氛凝重，不少人不敢相信：「怎麼可能輸成那樣？」直到晚上八點陳學聖宣布落選，有支持者主動在競總對面放煙火，支持者才熱烈歡呼，但鄭文燦一直到晚上九點半、兼任民進黨主席的蔡英文總統出面發言後，才到總部向群眾發表演說，出席的民進黨立委鄭寶清、蔣絜安等人也都略顯落寞。

鄭文燦指出，從這次選票看得出來，認真打拚是會受肯定的，這次選舉，他在十三個行政區都領先，尤其首度在原鄉復興區拿到過半選票，代表每個角落都必須受到照顧，而市民朋友也將對他四年執政的肯定，反映在選票上，致詞結束後，他與立委鄭寶清、蔣絜安等人互相勉勵，眾人臉色凝重。

鄭：會更謙卑、更承擔

鄭文燦說，開票後他致電對手陳學聖，告訴他「選舉已結束，桃園隊還是桃園隊，希望兩人都能在不同崗位合作、讓桃園更好」，他也知道，自己還有很多施政缺點，會追求更好的方案，這次沒有勝利的喜悅，他會更謙卑、更承擔，也會更認真、更打拚，把所有精神拿來「拚經濟、拚建設」，過去的四年如此、未來四年也是一樣。

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