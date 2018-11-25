〈北部〉國民黨贏28席 掌過半議會

2018-11-25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣議員的選舉結果出爐，國民黨拿下廿八席，民進黨只剩下十二席，無黨則有十三席，時代力量的吳韋達則在第一選區（彰化市、花壇）成功插旗。國民黨不但拿下過半席次，可順持續掌握議會，而民進黨席次大減，且在二林區和溪湖區的議員全軍覆沒，可說兵敗如山倒。

第七選區最高票 謝典霖問鼎議長可期

國民黨此次提名廿九人，結果廿八人當選，而議長謝典霖在第七選區（北斗、田尾、溪州、埤頭）拿下第一高票，再次問鼎議長已毫無懸念。

民進黨僅剩12席 二林、溪湖全軍覆沒

民進黨原本有十七席，此次大舉提名廿六人參選，並在第一選區首次推出強制配票失敗，希望六人全上，沒想到只上二席（原本四席）；第五選區（溪湖區）提名三人，三席全軍覆沒（原本兩席）；第八選區（二林區）提名兩席（原本一席），同遭全軍覆沒的命運。

第一選區採支持者的生日強制配票，結果只有李成濟、莊陞漢當選，六席只上二席，堪稱「史上最失敗的配票」，但該選區時代力量吳韋達當選，無黨籍的李寶銀（前縣議員賴岸彰的夫人）也可望成為綠營的戰友。

第五選區民進黨原本有李清木、歐陽蓁珠，本屆多提名張國閔，結果變成全數落選，如今民進黨在溪湖區，跟二林一樣，淪為無民進黨議員的局面，未來衝擊最大的恐是有意問鼎立委連任的洪宗熠。

而準備問鼎議員七連霸的兩名女將吳淑娟及葉麗娟，只有吳淑娟達陣，國民黨的葉麗娟這次面臨同樣出身永靖的江吉存搶票，結果慘遭滑鐵盧，而無黨籍的江吉存則成為議會新秀。

員林市長張錦昆這次轉戰縣議員也打出漂亮的一仗，成為該選區最高票，次高的是議會新秀張欣倩，員林區民進黨這次採五席的高額提名，結果只有張欣倩、賴澤民當選。

而國民黨這次當選廿八席，另外有三人國民黨人士以無黨籍身份參選，因此席次增加到三十一席，影響力大增，而民進黨從十七席降為十二席，在慘敗之下，將來如何監督新科縣長王惠美？將是艱鉅的挑戰。

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