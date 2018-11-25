〈北部〉王惠美再現藍天 魏明谷難破一任魔咒

2018-11-25

〔記者張聰秋、湯世名／彰化報導〕五合一選舉結果出爐，彰化縣長由國民黨王惠美大勝，不僅替國民黨重新拿回執政權，也讓民進黨現任縣長魏明谷再度蒙受「一任魔咒」，更讓國民黨實現「藍天再現」。

這次縣長選舉王惠美奪下超過五三％以上的選票，贏了對手九萬多票，成為彰化縣國民黨首位女性百里侯，一洗四年前國民黨候選人林滄敏慘輸魏明谷十萬票之辱，贏得漂亮。

國民黨大勝，代表縣民對蔡英文政府執政的反撲與不滿，民眾要求改變，拚連任的魏明谷在總統蔡英文、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊等人密集助選，狂打社福政績牌，但在全縣廿六鄉鎮，只在竹塘鄉贏不到一%，其餘廿五鄉鎮得票都敗給王惠美，甚至連其故鄉埔心、員林都大敗。

敗陣原因除了民進黨全面執政未符合民眾期許，從周休二日到年金改革，加上經濟持續不振，讓民眾想改變現況，而魏明谷政策失靈，營養午餐改來改去，撤銷台化燃煤電廠操作證引發台化人的反彈，團隊用人不當，彰濱外海的綠能建設又太過遙遠，地方建設重南輕北，更讓人口佔全縣三分之二的北彰化鄉親反感。

王︰全力打造在地好生活

王惠美逆轉勝，她接受支持者歡呼時表示，感謝彰化鄉親父老兄弟姐妹對她的幫忙支持，這次的勝利，是屬於大家的！她說，彰化是個實現夢想的地方，有機會來實現「改造彰化，翻轉命運」的夢想，未來，她也會努力讓彰化成為少年人追夢、完成夢想的新故鄉，全力打造在地工作好生活，世世代代美家園。

魏︰願鄉親都有幸福未來

落選的魏明谷昨天也出面承認敗選，他說，這是彰化縣民的選擇，感謝每一位幫助過他的人，每一位投票給他的彰化鄉親，更要感謝他的家人一路陪他工作，他打了一場精彩的選戰，他誠心祝福彰化，願彰化鄉親有一個幸福的未來！

現任立委王惠美成了新科彰化縣長，依選罷法規定，立委任期仍然還有一年以上，彰化縣選舉委員會要在立委出缺事實的三個月內辦理補選。地方政壇人士指出，民進黨中執委林益邦、鹿港鎮長黃振彥、前彰化縣文化局長陳文彬以及國民黨和美鎮長阮厚爵等人，都被視為有意角逐的人選。

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