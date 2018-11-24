〈北部〉花蓮抓賄5起 5人交保1樁腳收押

2018-11-24

〔記者王錦義／花蓮報導〕選前查賄大收網，花蓮地檢署又查獲五起現金買票賄選案，分批帶回四十人說明，其中三名樁腳及二名候選人涉現金買票獲交保，一名樁腳遭到羈押。

花蓮地檢署指出，吉安鄉張姓夫婦，上月底以每票一千元現金，要求選民支持花蓮縣國民黨籍第三選區葉姓議員候選人，約談張姓樁腳夫婦及疑似收受賄款選民到案說明，其中二名選民均坦承受賄款，張姓樁腳夫婦都否認犯行，檢方向法院聲請羈押禁見，法官認收賄選民均已坦承犯行，無羈押之必要，二人分別以一萬元交保。

玉里鎮盧姓樁腳於上月間，涉嫌以每票三千至五千元現金交付選民，要求投票支持玉里鎮蔡姓鎮長候選人，約談盧姓樁腳及疑似收受賄款選民到案說明，其中五名選民坦承收受賄款，惟盧姓樁腳否認犯行，以十萬元交保候傳。

萬榮鄉王姓、李姓村長候選人涉嫌利用拜訪村內有投票權的村民時，分別以一千到二千元現金，向選民要求投票支持，到案選民都坦承收受賄賂，並向地檢署繳回賄款，二候選人分別以五萬、十萬元交保。

富里鄉金姓樁腳涉嫌以免費提供食材、酒類供該村具有投票權的選民烤肉聚會外，且以每票現金二千至三千元不等現金交付選民，要求投票支持富里鄉徐姓村長候選人，到案選民坦承收受並繳回賄款；檢方認為金姓樁腳有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞而向法院聲請羈押禁見，法官裁定准予羈押禁見。

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