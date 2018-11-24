〈北部〉團結之夜 徐榛蔚率藍將開講

2018-11-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮選前之夜，國民黨縣長候選人徐榛蔚打破慣例不遊街，昨晚率藍營五合一候選人，在縣黨部廣場舉行「團結之夜」，訴求共創花蓮美好家園，現場吸引近千名支持者聲援，力求守住花蓮藍天。

徐榛蔚昨與花蓮市長候選人魏嘉賢、縣議員、鄉鎮市民代表、村里長等藍營候選人合體，在縣黨部前輪流開講，闡述對花蓮的擘劃及願景，搭配不斷播送的《正港的英雄》、《團結就是力量》及《梅花》等歌曲，展現藍營大團結氣勢；花蓮六大原住民族群還致贈貼有「花蓮第一」的木杵，象徵拔得縣長頭籌。

徐榛蔚說，花蓮是一個幸福、良善、和諧及柔和的地方，謝謝鄉親為她加油，這是一場沒有傅崐萁的選戰，但傅崐萁的影子都在我們心中，族群的融合及花蓮的現在，都能一直感受到傅崐萁的存在。

她強調，感謝多年來，大家攜手同心度過點點滴滴，更謝謝花蓮的卅三萬鄉親，與傅崐萁共同打造台灣的第一及花蓮在台灣的奇蹟，讓花蓮連續九年拿到五顆星評比，未來希望由榛蔚繼續努力打拚，希望大家繼續捍衛傅崐萁，換我們來保護他。

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