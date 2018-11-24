〈北部〉劉曉玫大遊行 高喊終結傅家王朝

2018-11-24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣延續廿多年的選前之夜遊行，今年由於國民黨縣長候選人徐榛蔚提前一天辦理，昨晚僅有民進黨縣長候選人劉曉玫，以及部分第一選區縣議員候選人參加選前大遊行，少了過去藍綠主將拚場的火藥味。

強調要重建花蓮的光榮感

民進黨「改革不回頭，團結挺花蓮」選前之夜活動，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯）、立委蕭美琴陪同劉曉玫在市區金三角徒步，沿街向民眾拜票，劉曉玫向鄉親喊話說，「給花蓮機會，終結傅家夫妻王朝！」，過去傅氏夫妻違法亂紀、破壞民主制度，「花蓮國」成為外地嘲笑花蓮人的恥辱，當選後要重建光榮感，積極招商引資、讓花蓮孩子回鄉安居樂業。

劉曉玫說，花蓮過去九年被外界嘲笑、戲稱為「花蓮國」，傅崐萁與徐榛蔚分別被稱「花蓮王」與「花蓮后」，就是因為他們破壞民主體制，種種違反民主的誇張行徑，大搞個人崇拜、把公僕當家臣使喚、老公做完縣長還想交給老婆做。

劉曉玫強調說，當選後，一定會打造企業投資的好環境，重振花蓮經濟榮景；她要調降地價稅，吸引無汙染的觀光業者來花蓮投資；她絕不以潛規則勒索企業、逼企業賣地；她要努力招商引資，讓企業提供更多工作機會、提高薪資水準，花蓮孩子回鄉安居樂業、照顧長輩，花蓮才有競爭力。

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