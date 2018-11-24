〈北部〉《宜蘭》藍提選前奧步 竟列入總統助選

2018-11-24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙陣營，昨在選戰最後關頭，提出十六項選前「奧步」，其中竟有總統助選是「恐嚇選民」，也算奧步；民進黨縣長候選陳歐珀陣營說，蔡總統來宜蘭，是表達對宜蘭人的重視，不要什麼事都當說「奧步」，林姿妙陣營不要「自導自演」就好。

陳歐珀陣營接連指控林姿妙家族，在蘇澳鎮白米溪上游經營益興礦業，開礦挖石影響山林水保。林姿妙陣營昨再反擊綠營此舉是抹黑「奧步」，發言人黃琤婷說，益興礦業合法申設，礦業局官員也強調合法，若合法礦場在綠營口中卻是違法，這不是抹黑，那什麼才是抹黑。

林姿妙陣營還列舉十六項奧步，例如移花接木、恐嚇選民、假走路工事件、假民調等。另，總統蔡英文十度到宜蘭為陳歐珀助選，也被列入「恐嚇選民」的奧步；黃琤婷指出，綠營一再說「換人做、換黨做，重大建設就沒有」，這就是恐嚇、就是奧步。

對此，陳歐珀陣營總幹事黃適超反酸，他們早就強調，若有對林姿妙做任何不實指控，陳歐珀願退出選舉，但迄今林姿妙都不敢回應，明顯都是事實。

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