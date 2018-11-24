〈北部〉游錫堃「交棒」陳歐珀 林姿妙大掃街

2018-11-24

〔記者張議晨、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣選前之夜藍、綠陣營大拚場，都動員近千名支持者，在宜蘭市、羅東鎮兩大票倉掃街。民進黨縣長候選人陳歐珀，由歷任縣長游錫堃、林聰賢、陳金德陪同，訴求縣政接棒；國民黨縣長候選人林姿妙陣營，沿途高喊「要高架、辦童玩、拚經濟、顧民生」口號，表達縣政訴求。

林姿妙昨晚五點半，先到宜蘭市掃街，隨後回防大本營羅東鎮；陳歐珀則先到羅東掃街，直搗林姿妙大本營，而後回防宜蘭市。陳歐珀強調，感謝支持者堅定相挺，「宜蘭這次大選，我一定會贏！」；晚上九點半於宜蘭市中山公園，前行政院長游錫堃到場力挺，強調這次選舉是「顧台灣跟顧宜蘭」的選舉，要選擇有全國視野與經過淬煉的候選人，陳歐珀全國視野與個人學經歷，都非常好，當縣長是宜蘭人的福氣，他呼籲縣民今天一定要出門投票，無論如何都要讓陳歐珀當選。

至於林姿妙陣營，在前宜蘭縣長呂國華、競選總部主任委員林建榮等人陪同，聲勢同樣浩大，還有日本姐妹市官員出席，感受台灣選舉氣氛。林姿妙說，感謝支持者關心，民主政治有競爭才有進步，希望各位幫她催票、固票，她會拚經濟、拚教育「拚出宜蘭好生活」，讓宜蘭縣財政、公共造產齊頭並進，也希望力拚五合一國民黨「全壘打」。

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