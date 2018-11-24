〈北部〉力挺陳歐珀 小英：國民黨有欠宜蘭人

2018-11-24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕總統蔡英文自八月以來，昨天第十度到宜蘭縣，為民進黨縣長候選人陳歐珀站台；蔡英文強調，宜蘭選情激烈，國民黨訴求「換人做」，但有次換他們執政，卻讓宜蘭人失望，宜蘭人不欠民進黨，但國民黨卻有欠宜蘭人，「我們再拚一次，就過關了」。

第十度站台 喊再拚一次就過關了

陳歐珀選前屢屢打出「小英牌」，蔡英文總統廿一日到宜蘭運動公園參加造勢晚會；蔡英文昨上午十一點又到宜蘭縣五結鄉，為陳歐珀及黨內縣議員、鄉鎮市長候選人站台，助講十分鐘，激發綠營基層士氣；三天兩度到宜蘭助選，也是八月迄今第十度為陳歐珀站台。

蔡英文坦言，這次選舉，宜蘭是最激烈的地方，但是再拚一下就會過關，宜蘭是民主聖地，民進黨長期執政，雖然這次縣長選戰沒有機會辯論，但陳歐珀的口才、對政策了解與從政經驗，都遠遠超過對手，當縣長要對施政有想法，不只是每天出門「跑攤」，而是要確實面對縣政挑戰。

強調宜蘭曾經「換人做 」 卻讓人失望

蔡英文說，民進黨在宜蘭執政許久也曾政黨輪替，但上次國民黨執政卻讓宜蘭人失望，國際童玩節曾被取消停辦，這次如果國民黨當選也可能取消，「宜蘭人不虧欠民進黨，但國民黨有欠宜蘭人」。

另，國民黨主席吳敦義輔選時暗罵總統府秘書長陳菊，引發各界抨擊；蔡英文說，陳菊被人家用不堪入耳的言語攻擊，陳歐珀也受到假消息打擊，明顯有一股境外勢力企圖介入選舉，但假消息、假訊息不會打倒台灣民主及尊嚴。

「選舉就是民主保衛戰！」蔡英文強調，宜蘭作為民主聖地，長久以來守護台灣，這次大選也要繼續守護台灣，讓全台看到宜蘭人有志氣，知道有品質的執政是什麼樣子。

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