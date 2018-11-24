〈北部〉新竹檢方查賄 再聲押3人獲准

2018-11-24

〔記者蔡彰盛、彭健禮／竹苗報導〕新竹、苗栗地檢署查賄出擊，又有斬獲！

新竹檢方查獲四件現金買票案，拘提一人、當場逮捕二人、傳喚卅六人 、搜索四處、自動繳回犯罪所得兩萬四千元，裁定交保六人、向法院聲請羈押禁見獲准三人。

竹檢查獲竹北市某張姓里長候選人涉嫌以現金五千元對數位鄰長賄選，要求支持某王姓縣議員候選人與他繼續連任里長。經傳訊該張姓里長及鄰長八人，均坦承收受現金，裁定張姓里長以六萬五千元交保，另一鄰長以兩萬元交保；該縣議員候選人林姓助理以八萬元交保。

竹檢另查獲竹北市某前任林姓里長透過某社區發展協會范姓理事長，以每人兩千元對協會理監事賄選，尋求支持竹北市某市長候選人。經傳訊十八人後，認為二人嫌疑重大且有串供之嫌，聲請羈押獲准，涉嫌人並主動繳回犯罪所得兩萬四千元。

竹東鎮鎮代候選人涉賄 5萬元交保

竹檢也查獲竹東鎮某蕭姓鎮民代表候選人，透過劉姓、鄭姓樁腳以每人五百元賄選，傳訊四人後裁定蕭姓候選人五萬元交保、劉姓、鄭姓樁腳各五萬元、三萬元交保。

竹檢並查獲竹東鎮某陳姓樁腳，以每人五百元尋求選民支持某范姓縣議員候選人。拘提陳姓樁腳並傳訊受賄選民五人後，認為陳有串供之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

苗栗檢方查獲銅鑼鄉民代表候選人樁腳張姓父女涉嫌以每票五百到一千元買票，有選民坦承收受買票錢，檢察官認為罪嫌重大，前天深夜聲請羈押禁見，法院裁准。苗檢表示，目前已有九人涉賄收押。

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