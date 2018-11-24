〈北部〉苗栗選前之夜 「雙徐」回防頭份固票

2018-11-24

〔記者彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎昨晚選前之夜，回到家鄉頭份市徒步掃街拜票，強調學童免費營養午餐、生育津貼提升到一萬二等十大政見「說到做到」。國民黨籍候選人徐耀昌也在頭份市舉行造勢晚會，前總統馬英九等人前來站台，馬英九呼籲選民，讓徐耀昌繼續連任，讓苗栗變得更好。

徒步掃街、總部開講 徐定禎展勝選決心

徐定禎昨天一早，在苗栗市車隊掃街，下午轉往造橋、後龍，沿途受到鄉親熱烈歡迎；晚間，徐團隊兵分二路，徐定禎回到頭份市徒步掃街，團隊競選總幹事邱炳坤在苗栗競選總部宣講，宣示入主縣府的決心。

徐定禎指出，這場縣長選戰，他從頭份出發，最後一天走回頭份，是有始有終，也是負責的態度，就像在過去七個多月的基層走訪中，許多鄉親都對他表示「非常期待學童營養午餐補助」，請他一定要做到，他一定說到說到。

徐定禎強調，不僅是學童免費營養午餐，另外他所提補助青年就學貸款利息、生育津貼提升到一萬二等十大政見，不僅是政見，也是對鄉親的十大承諾。

馬造勢晚會助講 肯定徐耀昌縣庫有盈餘

馬英九為徐耀昌助講時說，徐耀昌初任縣長時他還是總統，當時徐耀昌為縣庫空虛所苦，多次向他求援。不過幾年過去，縣庫經常門已出現盈餘，馬英九大讚徐耀昌「好像變魔法」。

馬英九並大讚徐耀昌推動觀光有成，例如鐵道自行車、南庄鄉、三義鄉雙慢城等，都是難得的執政成果；他呼籲選民，讓徐繼續連任、讓苗栗變得更好。

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