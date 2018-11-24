〈北部〉桃園首宗 楊梅里長候選人涉賄起訴

2018-11-24

〔記者周敏鴻／桃園報導〕選前最後一天，里長候選人涉賄被起訴！楊梅區東流里七十三歲梁姓里長候選人，因涉嫌以每票一千元代價買票，昨天被桃園地檢署傳訊到案並諭知十萬元交保，雖然他否認犯行，但選民坦承收受賄款，罪證明確加上此案已無傳訊其他證人的必要，檢方迅速偵結，依違反「公職人員選舉罷免法」投票行賄罪嫌起訴梁姓候選人，這也是桃園此次選舉首宗候選人被起訴的案例。

選委會︰照常選舉

桃園市選舉委員會表示，候選人在選前一天被起訴，選舉並不會受到影響、照常舉行。

東流里傳一票一千

楊梅區東流里此次共有四人參選里長、競爭十分激烈，桃園地檢署接獲檢舉指稱，梁姓候選人涉嫌以每票一千元代價向選民買票、要求支持，主任檢察官劉玉書、檢察官陳淑蓉指揮桃園市調查處、楊梅警分局偵辦，昨天上午傳訊梁姓候選人與選民共十人。

選民坦承收受賄款

檢方指出，梁姓候選人涉嫌於十一月五日到十五日間，找上多位選民爭取支持，並交付每票一千元的代價；梁姓候選人否認買票，但傳訊的選民中已有兩人坦承收受賄款，檢方認為梁姓候選人違反「公職人員選舉罷免法」投票行賄罪嫌重大，但沒有羈押必要，訊後諭知他十萬元交保，由於罪證明確且無傳訊其他證人的必要，昨天迅速偵結將梁姓候選人提起公訴，至於坦承收賄的兩位選民，檢方已將他們請回，將另案偵辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/