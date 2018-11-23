〈北部〉揮舞國旗 徐榛蔚領數千人遊行

2018-11-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚打破花蓮選前之夜遊街造勢慣例，由縣黨部提前一天發動「愛護國家、守護花蓮」大遊行，昨晚徐榛蔚在高舉巨幅國旗進場後，自花蓮市六期重劃區出發，與近五千名支持者徒步繞行金三角商圈，力催藍營團結鐵票；今晚則會帶領五合一藍軍候選人聯合造勢，訴求「漂亮全壘打！」

針對民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫批徐提前一天舉行大遊行，是在有意閃避藍綠「短兵相接」一事。國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏回應，徐陣營的選情及氣勢穩定成長，是不希望與對手有任何衝突場面發生，已看好得票率可衝破十萬大關，目標衝高十三萬票。

徐榛蔚昨出場就先唱「正港的英雄」，稱這是一首幸福的歌，前縣長王慶豐、立委鄭天財也出席力挺，遊行隊伍綿延數百公尺，現場震耳欲聾的「凍蒜」聲不斷，包括中山路、中正路、中華路、和平路、福町路等，都能見到揮舞國旗、黨旗及戰旗的支持群眾到場聲援，配合「鼓陣」炒熱氣氛，選民情緒激昂，還有媽媽帶著孩子獻花打氣。

今晚選前最後衝刺之夜，徐榛蔚則選在縣黨部「花蓮人開講」廣場前，舉辦「團結之夜」造勢大會，將帶領國民黨五合一候選人一起向所有支持者催票，闡述對花蓮的擘劃及願景，期盼揮出漂亮全壘打。

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