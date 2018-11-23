〈北部〉催票總動員 劉曉玫︰降稅救經濟

2018-11-23

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長候選人劉曉玫昨舉行催票記者會，劉曉玫說，當選後要調降下期地價稅兩成，減輕企業與民眾稅賦及租金負擔，藉此吸引企業來花蓮投資，提高工作機會與薪資水準，讓花蓮孩子能回鄉安居樂業。

傅崐萁調漲公告地價 地價稅暴增

劉曉玫說，花蓮面臨最大的發展問題就是經濟，前縣長傅崐萁無視花蓮經濟發展嚴重落後其他縣市的事實，在二○一六年大幅調高公告地價，漲幅卅一．○七％，是六都之外全國第二高；這導致隨公告地價徵收的地價稅也暴增，造成土地利用面積較大的企業及承租台糖和國產署土地的民眾遭苛稅嚴重壓迫，更加拖垮經濟發展。

吸引投資 劉承諾調降地價稅2成

立委林靜儀和蕭美琴昨都到場站台，蕭美琴說，兩年前她也在立法院提案修法「觀光發展條例」第四十九條，授權地方政府針對產業需求減免賦稅，讓配合國家觀光發展政策的業者，享有地價稅及房屋稅等租稅減免優惠。當初在立法院提的條文從二○一六年底通過至今，縣府並沒有提出任何的配套和誘因，反而批評、擔心減少地方稅收。

蕭美琴認為，減少了稅收，可換取增加更多的投資、遊客，以及工作機會，更能促進地方發展觀光，需要有遠見、有執行力的地方政府配合，才能讓觀光產業實質受益。劉曉玫說，花蓮是個發展觀光休閒旅遊業的城市，適合運用土地資源來發展景觀生態渡假型旅宿業，但如今高漲的地價稅嚴重影響企業投資意願，不利觀光發展。

不過，花蓮縣不動產代銷經紀商業同業公會、不動產開發商業同業公會、不動產仲介商業同業公會，昨天在地方媒體上刊廣告，表示全力支持國民黨提名縣長候選人徐榛蔚、市長候選人魏嘉賢。不動產仲介商業同業公會常務理事柯嘉忠更在網路上公開獻上祭品文，若劉曉玫當選他就吞橄欖球。

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