〈北部〉林姿妙選舉公報政見 挨批空泛

2018-11-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙登在選舉公報上的政見，被PTT網友批評空泛沒有內容，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀陣營也嘲諷未接地氣，可能連自己有什麼政見都不知道；林姿妙陣營回應，公報版面有限，完整版刊在白皮書，反問陳歐珀立委當七年，哪一項政見有落實。

藍營︰完整版刊在白皮書

林姿妙在選舉公報的政見列出十九項，包含幼齡照顧：安心生育親子幸福、婦女權益：平權展翼性別共榮、優質教育：子弟茁壯育人護鄉，更提出「東部經濟廊帶」區域整合概念，要帶領宜蘭觀光、農業進軍國際。

有網友在收到選舉公報後，將林姿妙政見欄PO上PTT宜蘭版，直言「看了一下有點驚訝，尤其是呼聲最高的候選人，內容空泛沒有具體作法，全是口號，交作業也要有點sense好嗎，身為宜蘭人覺得悲哀。」

綠營批空有口號未接地氣

陳歐珀競選總部指出，林姿妙的政見相當空泛，空有口號沒有內容，也未接地氣，可能是公關公司的作品，林不敢接受辯論，甚至不出席各鄉鎮市政見發表會，不願意對鄉親說明，因為她根本不懂。

林姿妙競選總部回應，選舉公報版面有限，沒辦法完整呈現政見，建議網友參考林姿妙公布的政策白皮書，那裡的內容對縣政規劃，講得非常清楚，總部也要問問陳歐珀，立委七年任內，哪一項政見有落實？先前電視公辦政見上，林姿妙當面質疑，陳歐珀未正面回應，這樣還談什麼辯論。

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