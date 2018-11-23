〈北部〉《選前之夜》小英十度來宜站台 藍大掃街

2018-11-23

〔記者江志雄、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣選前之夜，藍、綠大拚場，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀、國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，各自在宜蘭市、羅東鎮掃街拜票相互較勁，另總統蔡英文今天將第十度抵達宜蘭，為陳歐珀輔選。

陳歐珀上午到五結 蔡英文助講

陳歐珀選前猛打「小英牌」，蔡英文預計今天上午十一點抵達五結鄉，為陳歐珀等人站台，助講十分鐘，這是八月以來，她第十趟的宜蘭輔選行程。

陳歐珀今天上午先在羅東鎮車隊掃街，之後到五結鄉，停到定點後，蔡英文蒞臨談話，車隊下午兩點轉往冬山鄉，傍晚五點半進入選前之夜，先在羅東步行掃街，晚間七點半前往宜蘭市拜票，與競選對手林姿妙的掃街行程錯開。

林姿妙步行羅東 訴求鐵路高架

林姿妙選前之夜訴求要（宜蘭鐵路）高架、（續）辦童玩（節）、拚經濟、顧民生，傍晚五點半，掃街隊伍從宜蘭市宜興路的溪北競選總部出發，繞行周邊道路，兩個小時後返回起點，晚間七點半移師溪南地區的羅東文化工場，步行羅東市區，預計九點結束。

林姿妙競選總部發言人黃琤婷說，該給宜蘭的重大建設，未來不管由誰執政，都要給地方交代，請問蔡總統，鐵路高架建設的承諾，什麼時候才會兌現？宜蘭人還要等多久？

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