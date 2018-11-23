〈北部〉竹縣長選舉肉搏戰 選將拚了

2018-11-23

〔記者黃美珠、蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣長選戰激烈，候選人掃街拚場！

鄭朝方率領車隊掃街拜票

民進黨鄭朝方白天率車隊在各鄉鎮市掃街拜票，晚上該陣營的戰車添上燈光、五彩氣球、充氣卡通布偶等，率領花鼓隊遊街號召鄉親參加他在竹北文化公園舉辦的「音樂方城市」活動。

鄭朝方並推出政見懶人包，精簡 整理，向選民說明他要帶領新竹縣走上新方向。

楊文科邀吳敦義站台助講

國民黨楊文科昨早由新北市長朱立倫陪同帶領車隊掃街，晚上在湖口舉辦造勢晚會。

楊文科針對任職中科曾被彈劾一事，強力回擊外界以訛傳訛，國民黨主席吳敦義助講時也強調，楊文科是因「監督所屬不周」被彈劾，並非圖利廠商，他的人品、操守、能力完全沒有問題。

徐欣瑩獲柯P妹、傅學鵬支持

民國黨徐欣瑩昨天由台北市長柯文哲的妹妹、醫師柯美蘭陪同，在竹東鎮徒步拜票。

徐欣瑩陣營昨天也公布一支競選宣傳片，前苗栗縣長傅學鵬入鏡推薦。

葉芳棟抗議選舉公報「外勞照」

無黨籍葉芳棟不滿他在選舉公報上的照片，眉、眼處被印得黑成一片，讓人誤以為他是「外勞」，昨天向新竹縣選委會抗議。選委會接受抗議並請教印刷專業人士，研判是葉的原始大頭照打光度不足，導致轉印選舉公報黑白印刷時出現光度不足。雖可調整亮度改善，但會導致其他候選人的照片因光度過亮而白化、失真，所以只能依原始照片用正常的方式印製。

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