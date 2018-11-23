〈北部〉苗栗蘆竹湳藝術祭 邀名家妝扮老屋

2018-11-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市蘆竹湳社區，開庄迄今有三百年歷史，每逢元宵節社區皆會有盛大的提蘿蔔燈、乞龜、抬蘿蔔燈遶境的盛會，近兩年更添加藝術裝置及藝文表演，使老社區增添新活力。苗栗縣傳統聚落協會延續「好采頭藝術祭」活動，明年春節將以「家」為主題，廣邀在地藝術家共同至老社區內，打造年節返家的美好記憶。

蘆竹湳社區開庄迄今有三百年歷史，於一九三五年關刀山大地震後重建，加上頭份工業區於一九六八年在旁設立，受法規限建，保留五十三戶的傳統磚瓦老屋群，在社區居民及苗栗縣傳統聚落協會努力復育下，各個重要節慶都會舉辦復古又具意義的藝文活動，賦予老社區新生命力。

其中，「蘆竹湳好采頭藝術祭」源自於社區元宵節傳統祭典習俗，去年邀請藝術家與社區居民一同妝點社區，並邀集附近學童一起動手做蘿蔔燈，元宵節當天與各地遊客一同提燈遊覽古色古香的老社區，並欣賞朱宗慶打擊樂團及後龍國小扯鈴隊表演，廣受好評。

協會副總幹事許書凡表示，為了讓更多人感受在老聚落過節的熱鬧氣氛，協會延續「好采頭藝術祭」活動，將以「家」作為明年活動主題，廣邀在地藝術家及團隊，一同到社區內打造各種公共藝術，與老建物合而為一，呈現過節的家鄉溫馨氣氛，預計將從明年春節開展至五月底。

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