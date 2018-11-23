〈北部〉找回縣治光榮 苗市長3選將提願景

2018-11-23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨籍邱鎮軍、無黨籍賴桂煖、張喜慶等三名苗栗市長候選人，昨天分別以徒步掃街、專家學者助講、車隊拜票方式，爭取支持；邱提出「苗栗多瑙河」、賴規劃「苗栗柏克萊」、張則打造「客家文化城」，都勾勒美好願景，盼找回縣治所在地苗栗市昔日光榮。

苗栗市曾是苗栗縣最繁華地區，但人口數被頭份市超過，竹南鎮更緊追在後。邱鎮軍主張以「苗栗多瑙河觀光發展計畫」規劃後龍溪龜山大橋至北勢大橋段為親水公園，再以「絕頂南勢後花園廊道計畫」，延續功維敍隧道周邊及新川、新英及南勢里優美風景，打造整個觀光健康廊道，引進優質產業進駐，串聯北、中、南苗商圈，加值在地美食文化，提升產業特色。

賴桂煖則獲國立聯合大學前副校長李增欽及十多名專家學者背書支持，借鏡美國柏克萊大學依山勢建構大學城的概念，向中央爭取解編聯合大學周邊土地，導入企業投資，建設為結合學術研究、創新科技的大學城，創造就業機會，人才根留苗栗。

張喜慶認為，苗栗市擁有深厚的客家文化底蘊，有條件打造為全台第一個客家文化城。他以「產業符號化」為例，不少外國人喜愛漢字，會在身上刺漢字、穿有漢字的衣服，若再加註客家話的羅馬拼音，不僅可傳承客家特色，也可成為商機，帶動經濟活絡，進而吸引年輕人返鄉。

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