〈北部〉《桃園》八德大正廣場 薄膜天幕籃球場啟用

2018-11-23

〔記者周敏鴻／八德報導〕市長鄭文燦昨前往八德區大正休閒廣場主持「薄膜天幕籃球場」啟用典禮，他表示，新建的天幕採用最新型的2.0版，有導流雨水的導水溝與防潑水、防雨潑格柵，並以大正里陀螺隊的彩色陀螺意象，展現出地方特色。

1700萬元打造 八德第二座

大正休閒廣場薄膜天幕籃球場斥資一千七百餘萬元，是八德區繼文昌休閒公園薄膜天幕籃球場之後的第二座籃球場，鄭文燦說，八德區未來還將增建兩處天幕籃球場，分別是大勇里君臨公園、八德重劃區的新設天幕籃球場等，讓居民在下雨天也能有足夠的運動場所。

增防潑水設計 可導流雨水

大正休閒廣場薄膜天幕籃球場採最新型的2.0版薄膜天幕，增加了一面防潑水的格柵設計，以及可以導流雨水的導水溝，鄭文燦說，大正里積極發展陀螺運動，所以薄膜天幕也融入陀螺旋轉的意象，另全面翻新籃球場地坪、新建槌球場、增設夜間照明設備，預料將能大幅提升公共設施的使用率。

為了鼓勵八德區居民多運動，市府預留的大福國小預定地尚未開發前，也會施作臨時性的體育設施，鄭文燦表示，大福國小預定地的都市計畫已報請內政部審查，核定後就會展開重劃作業取得大福國小用地，以滿足未來當地的就學需求，但未開發前會充分利用，讓居民有更多的休閒運動空間。

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