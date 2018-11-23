〈北部〉《桃園》桃42線月桃路拓寬 首期2020年完工

2018-11-23

〔記者許倬勛／中壢報導〕桃四十二線月桃路為連接桃園高鐵青埔站至觀音區、大園區及中壢區的重要道路，為因應未來人口成長及草漯重劃區完成後的交通需求，市府工務局計畫拓寬，第一期總經費約五億八千六百萬元，昨天已順利開標，將視用地取得狀況動工，首期預計二○二○年初完工。

青埔通往觀音要道

中壢區月桃路是青埔通往觀音區草漯的必經之路，雖然上下班時段不至於出現交通壅塞，但未來都市計畫完成後，人口、車潮勢必增多，工務局會同交通局、都市發展局視察評估後，決定將道路拓寬以利用路人。

拓寬至20米寬馬路

拓寬範圍從觀音區廣大路（桃四十號）一．五公里處至中壢區領航北路二段，全線皆為雙向四線道，工程以中壢區山東路為界、分兩期進行；第一期拓寬工程起自山東路、終點於領航北路二段，全長約三．一七公里，將由原先的五至十二米拓寬為廿米，由於拓寬路段沿線多為私有土地，目前正與地主商討協議價購中，將徵收四．二二公頃面積、共二七八筆土地，預計明年四月可全數完成徵地。

工務局表示，第二期拓寬工程從觀音區廣大路至中壢區山東路，總經費及完工期程則要視土地徵收進度評估，目前也向內政部營建署爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」補助；全期完工後，將成為觀音地區居民通往中壢區、高鐵站的要道，並可向外連結台卅一線道路等交通走廊，成為東西向串連高鐵車站、草漯重劃區、航空城等地的重要道路。

因既有道路沿線有台電電桿及自來水管、瓦斯管等，地方期盼能一併地下化，工務局經與相關電纜管線單位協商後決定加入設計，而施工期間仍可使用舊路段，不會影響通行。

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