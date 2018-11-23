〈北部〉供360幼生就讀 竹東幼兒園增建12班

2018-11-23

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東幼兒園規劃增加十二班、可多三百六十個幼生就讀名額，縣長邱鏡淳昨天主持規劃示意圖揭牌儀式後表示，未來將透過課程創新，培養孩子的國際觀。

邱鏡淳說，竹東幼兒園原有十二班，再增十二班後，在課程方面應有國際觀，未來課程將融入更多文化、語言和國際議題。

邱鏡淳建議與清大等校的教育系、所策略聯盟，在徵求家長及導師的意見及需求後，導入語文、音樂、繪畫等相關課程。

新竹縣政府教育處表示，竹東地區學前幼生約有三千六百多人，但只有五園提供公共化教保服務，每年幼生入園都需抽籤競爭。近年人口不斷成長，等待候補入園的幼生很多，經常接獲民眾反映希望增加名額，所以規劃增建十二間教室並提供多功能空間讓民眾使用。

教育處表示，竹東幼兒園增班工程約需一億五千萬元，規劃設計監造經費七百八十萬餘元先由縣款支應，工程款部分將持續向中央爭取補助。

建築師林威正說，未來的校舍將融合櫻花、老茄苳樹、大草皮，規劃體適能區、沙坑區，創造與環境共生的建築， 讓孩子休閒遊憩，以自然、人文、藝術激發孩子的學習力和創造力。

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