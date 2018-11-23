〈北部〉《桃園》鄭文燦橫掃5區 陳學聖有大咖輔選

2018-11-23

〔記者許倬勛、謝武雄、魏瑾筠／桃園報導〕選前大掃街，民進黨桃園市長候選人鄭文燦昨天旋風式跑遍五個行政區；國民黨市長候選人陳學聖白天、晚上分別由前行政院長張善政、前總統馬英九陪同造勢，而張善政是首次到桃園替陳學聖輔選。

鄭 照自己節奏「走透透」

鄭文燦昨天不畏風雨，接連到中壢、楊梅、平鎮、大溪、八德車隊掃街，並前往平鎮區鎮安宮前舉辦客家建設說明會，鞏固客家選票；選舉進入最後倒數，鄭顯得老神在在說：「他的心情一直很平穩，按照既定計畫走，將所有市場、行政區走透透，各區活動也都盡量參加，扎實地走過每條街、握每一雙手，全力爭取選民支持。」

鄭文燦近幾天晚上都在臉書直播吃消夜與民眾互動，有網友好奇他是否因行程太緊湊而消瘦不少，鄭文燦笑說，白天行程很操，也常忙到深夜才有時間吃晚餐，不過，短時間內「胖周瑜」的稱號仍會跟著他。

陳 張善政首度與他同框

國民黨桃園市長候選人陳學聖持續訴求泛藍大團結，昨天上午在黨籍市議員候選人陪同下，到桃園沿海大園、觀音、新屋，下午再到楊梅、平鎮、龍潭掃街，沿途有不少支持者熱情揮舞國旗前行政院長張善政昨天首度到桃園替陳學聖輔選，兩人與蘆竹區市議員候選人張桂綿同框直播，針對航空城及桃園軌道建設等議題進行討論，媒體問及張善政對於桃園市長選情有沒有信心，張善政先是說「審慎樂觀」，後又說「當然要有啊！怎麼可以沒有」。晚間馬英九則是第十一度為陳學聖助陣，前往桃園觀光夜市拜票。

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