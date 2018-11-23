〈北部〉《桃園》選前之夜 選將催票有錦囊

2018-11-23

〔記者謝武雄、許倬勛／桃園報導〕明天就是九合一選舉投票日，今晚選前之夜各陣營將用盡全力催票，但也有候選人選擇用另類的方式尋求認同。

鄭文燦 今晚南北競總辦嘉年華會

爭取連任的民進黨市長候選人鄭文燦，今晚分別在南、北區競選總部舉辦選前之夜，南區選前之夜從六點十五分到九點、北區則是晚上七點到十點；有別於以往的黨內大老輪番站台，主軸放在以歡樂心情迎接桃園未來，將邀請藝人、在地樂團演出，宛若嘉年華會一般，壓軸為鄭文燦向市民報告四年來的施政成績。

鄭文燦今天將南、北趕場，預計下午五點起率黨籍市議員候選人從桃園區軌道願景館外出發，沿桃園區市區徒步掃街拜票、到景福宮參香祈福，隨後趕往中壢區率市議員候選人徒步掃街拜票，預計晚上八點卅分於南區選前之夜登台，隨後趕往北區選前之夜，並於九點卅分進行施政報告，整場活動將在晚上十點前結束。

陳學聖 邀大咖排排站合唱「夜襲」

國民黨桃園市長候選人陳學聖選前之夜定調為「勝選之夜」、「團結之夜」，號召十萬支持者站出來挺「聖」，晚上六點到九點五十分於南區競選總部舉辦，由大台風樂團開場，黨內大咖總動員，包括前總統馬英九、黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、周錫瑋、郝龍斌等人將接力演說，壓軸為大合唱「夜襲」、「國家」、「明天會更好」、「中華民國頌」、「小草」等歌曲，營造藍營大團結氛圍。

陳學聖自今早九點起在桃園、中壢兩區車隊掃街，沿街經過黨籍市議員競選總部停留造勢，馬英九將再度陪同他掃街，預計四點半結束掃街行程，準備迎接選前之夜。

朱梅雪 工會派員力挺團結晚會

無黨籍桃園市長候選人朱梅雪將於晚間七點在桃園區青溪公園舉行「桃園正義—朱梅雪基層團結晚會」，包含桃園各級工會、鐵路工會、空服員工會、動保協會等都會派員到場力挺，朱梅雪將詳述參選訴求及桃園勞工運動始末、勞工參政，希望未來有更多的工人投入公職選舉，讓改革落實到基層。

楊麗環騎鐵馬拜票 吳富彤暫無活動

無黨籍市長候選人楊麗環則不舉辦選前之夜，最後一天她會和團隊以騎腳踏車拜票方式，走遍桃園市主要市區，以環保訴求獲得民眾肯定。

至於無黨籍桃園市長候選人吳富彤表示，選前之夜他沒有任何活動。

桃園市長候選人今晚選前之夜活動一覽表

桃園市五位市長候選人。

誰會入主桃園市政府？明天揭曉。

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