〈北部〉活化中央公園 宜縣府斥資千萬

2018-11-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政中心中央公園活化，縣政府計畫斥資一千萬元，在中央公園興建環湖雙環步道、涼亭，並種植樹木等植栽，藉此增加綠蔭。縣府秘書處指出，工程預計十二月發包、明年一月開工，工期預計半年，希望能讓中央公園環境變得更加生態且親民。

宜蘭縣政中心設立於一九八九年，內有縣政府、縣議會、宜蘭地檢署及地方法院等機關，面積約三百二十八點七一公頃，位於蘭陽平原中心點。

縣政中心以「空間親民化」、「環境公園化」及「地區象徵化」三大主軸設計，縣議會與縣政府之間，設有屬於開放空間的中央公園，一大片翠綠草坪加上水池，串連縣政大樓與議會大樓，呈現出水與綠的元素。

公園還設計親水河道、紅磚柱、拱橋、以及象徵龜山島的三角錐；園內還有協力擎天檜木園區，以太平山檜木原始林風倒木與枯立木設計，搭配雕塑家楊英風「龜蛇把海口」作品，展露人文意象。

不過，中央公園卻少有遊客，地方積極爭取活化，縣政府斥資一千萬元，提出「中央水池景觀改善計畫」，要在中央公園建設環湖雙環步道及涼亭，增加環境植栽。

縣府秘書處指出，現在的中央公園環境少有綠蔭，步道也沒有環湖，加上中間池水外水難以進入，需抽取地下水，平常多呈現乾涸狀態，環境難以符合親民的設計主軸，對民眾較有距離感，改善後盼能讓公園更親民。

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