〈北部〉《花蓮》選前之夜避「金三角」 劉曉玫批徐榛蔚遊行也「閃」

2018-11-22

〔記者王錦義／花蓮報導〕廿多年來，花蓮選前之夜，藍綠各路候選人都會申請花蓮市區金三角進行大遊行拚場，但今年國民黨縣長候選人徐榛蔚提前一天在今晚舉行大遊行，民進黨候選人劉曉玫在明天舉行「選前之夜」。劉曉玫批評說，徐不斷閃避選民質疑，連傳統選前民主大遊行也閃避，所有的警力、市區交通管制，都要為了徐榛蔚增加一天，無異是加重警方勤務。

國民黨今晚先大遊行 明晚辦團結之夜

國民黨花蓮縣黨部昨指出，廿二、廿三日接連兩天舉辦兩場大型壓軸造勢活動，以「團結是力量」為主要訴求，包括今天晚上六點半開始的「愛護國家、守護花蓮」花蓮人「五合一」團結大遊行，以及明晚在黨部舉行的選前「花蓮團結之夜」，齊聚花蓮各社團鄉親，大家團結揮出五合一全壘打。

國民黨縣黨部表示，今晚「愛護國家、守護花蓮」全民團結大遊行，由花蓮縣黨部主辦，活動晚上六點卅分在六期重劃區集結出發，徒步繞行花蓮市金三角商圈，包括中山路、中正路、中華路、和平路、福町路等，屆時將高舉巨幅青天白日滿地紅國旗進場，並揮舞黨旗、戰旗助陣力挺，拉抬氣勢及人氣。

劉陣營明晚遊行「金三角」批徐浪費警力

劉曉玫陣營則依花蓮傳統，在明晚舉行「改革不回頭、團結挺花蓮」大遊行，六點半開始，從自由街廣場集合出發，與黨籍提名的市長、議員候選人徒步繞行花蓮市金三角商圈。劉曉玫批評說，「閃、閃、閃」是徐榛蔚面對花蓮人的方式，除了閃避過去傅崐萁執政缺失，不回應質疑、不參加辯論，竟然連傳統選前之夜遊行都不參加了，所有的市區交通管制、警力都為了徐陣營提前多做一天的管制。

花蓮警分局指出，依往年經驗，花蓮地區的小選舉，「選前之夜」各候選人都會把握最後衝刺機會，動員大批支持民眾進行造勢活動，尤其市區中山路、中正路、中華路及和平路所形成的「金三角」地區，更是每位候選人兵家必爭之地。

花蓮警分局指出，今、明二天從下午四點開始，規劃市區中山路、中正路、中華路、和平路段及周邊道路實施交通管制，並視集會遊行狀況作彈性調整，請一般民眾及車輛駕駛人儘量避開遊行路段區域或提前改道，並遵守路口員警指揮疏導。

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