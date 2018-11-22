〈北部〉苗栗縣綠營內訌 謝芳紋按鈴告劉順松

2018-11-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕綠營鬩牆？尋求連任的民進黨籍縣議員謝芳紋，不滿同樣要爭取連任的同黨同區縣議員劉順松在臉書PO文指控她在苗栗縣議會議長選舉涉嫌賣票給國民黨，昨天到苗栗地檢署按鈴控告劉涉嫌加重誹謗、妨害名譽及意圖使人不當選；對此，劉順松說，他所言屬實，一切等法庭見。

劉順松：所言屬實

謝芳紋於近日在選區發送一張文宣，內容指劉順松於上個月苗栗縣議會正副議長補選時，未遵守黨團決議票投自己，並批劉掛著民進黨徽，卻違背承諾，欺騙民進黨員的心、詐取民進黨員的票。

劉順松在個人臉書PO文反擊，指謝以夾報方式攻擊他，並說明他在議長、副議長補選時，票投同黨的羅貴星、詹運喜，黨中央也認為沒有違紀，並反批謝於九年前初任議員就叛變，在議長、副議長選舉，涉嫌賣票給國民黨。

謝芳紋表示，因選區有流言指她於議長、副議長補選時賣票，所以製作文宣說明自清，並鄭重否認劉順松對她的指控，強調「絕無此事！」但劉不僅在個人臉書PO文，還分享到LINE群組，雖是同黨同志，但影響她選情，唯有提告。

劉順松表示，他在臉書的論述，一切屬實。他坦言，議會黨團決議是黨籍議員一人一票，因考量方便查核，所以投給自己；但他認為，羅貴星、詹運喜很優秀，雖未遵照黨團決議，但也是票投自己人。

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