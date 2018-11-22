〈北部〉選前之夜 竹縣、市長選將造勢遊行

2018-11-22

〔記者王駿杰、廖雪茹、黃美珠／新竹報導〕明晚選前之夜，新竹縣長候選人全力最後衝刺！

鄭朝方、楊文科 竹東辦造勢

民進黨鄭朝方將回竹東老家，在戲曲公園中興河道舉辦「竹東團結新方向」造勢活動。

國民黨楊文科在溪南票倉竹東鎮舉辦選前之夜造勢，昨天陪同楊掃街拜票的前總統馬英九，將與客家大老、國民黨前主席吳伯雄出席催票。

徐欣瑩竹北造勢 邀歌手助陣

民國黨徐欣瑩，則要在竹北市光明一路停車場（原夜市廣場）舉辦溪北─選前之夜造勢，邀請南方二重唱等歌手助陣。

林智堅邀民眾穿橘色衣來遊行

新竹市長選戰方面，民進黨林智堅，昨起展開電話催票，明晚將舉辦「明日新竹」大遊行，邀民眾穿橘色衣著、配件參加，並有精彩特技表演。

許明財沿街拜票 繞東門圓環

國民黨許明財要在競選總部前中正路、世界街舉辦懇託造勢活動，之後沿街拜票，行經城隍廟商圈，繞行東門圓環。

謝文進千人捍衛民主造勢活動

無黨籍謝文進選在竹蓮寺前舉辦「千人捍衛民主」造勢活動，邀民眾一起表達心聲，集中選票支持謝文進。

此外，謝文進競選總部昨指出，新竹動物園整建工程工期嚴重落後，明年底才可能重新開園，期間還造成廿一隻動物死亡，市民卻被蒙在鼓裡。

林智堅競選辦公室主任黃任瑋回應，林智堅政績有目共睹，對手背離事實的抹黑與口水，市民不會認同。

謝文進總部另批評許明財刊登廣告以「投謝文進等於投林智堅」為標題，已違反選罷法，意圖使人不當選，嚴正抗議並保留法律追訴權。

許明財競選總部總幹事黃耀仁回應，候選人的作為應要經得起檢驗，廣告只是呈現事實，沒有違反選罷法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/