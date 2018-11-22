〈北部〉選前之夜 竹縣、市長選將造勢遊行

〔記者王駿杰、廖雪茹、黃美珠／新竹報導〕明晚選前之夜，新竹縣長候選人全力最後衝刺！
鄭朝方、楊文科 竹東辦造勢
民進黨鄭朝方將回竹東老家，在戲曲公園中興河道舉辦「竹東團結新方向」造勢活動。
國民黨楊文科在溪南票倉竹東鎮舉辦選前之夜造勢，昨天陪同楊掃街拜票的前總統馬英九，將與客家大老、國民黨前主席吳伯雄出席催票。
徐欣瑩竹北造勢 邀歌手助陣
民國黨徐欣瑩，則要在竹北市光明一路停車場（原夜市廣場）舉辦溪北─選前之夜造勢，邀請南方二重唱等歌手助陣。
林智堅邀民眾穿橘色衣來遊行
新竹市長選戰方面，民進黨林智堅，昨起展開電話催票，明晚將舉辦「明日新竹」大遊行，邀民眾穿橘色衣著、配件參加，並有精彩特技表演。
許明財沿街拜票 繞東門圓環
國民黨許明財要在競選總部前中正路、世界街舉辦懇託造勢活動，之後沿街拜票，行經城隍廟商圈，繞行東門圓環。
謝文進千人捍衛民主造勢活動
無黨籍謝文進選在竹蓮寺前舉辦「千人捍衛民主」造勢活動，邀民眾一起表達心聲，集中選票支持謝文進。
此外，謝文進競選總部昨指出，新竹動物園整建工程工期嚴重落後，明年底才可能重新開園，期間還造成廿一隻動物死亡，市民卻被蒙在鼓裡。
林智堅競選辦公室主任黃任瑋回應，林智堅政績有目共睹，對手背離事實的抹黑與口水，市民不會認同。
謝文進總部另批評許明財刊登廣告以「投謝文進等於投林智堅」為標題，已違反選罷法，意圖使人不當選，嚴正抗議並保留法律追訴權。
許明財競選總部總幹事黃耀仁回應，候選人的作為應要經得起檢驗，廣告只是呈現事實，沒有違反選罷法。
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徐欣瑩昨天在新豐、寶山車隊掃街，晚上在竹北徒步掃街拜票，懇親鄉親支持。（資料照）
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前總統馬英九（左）昨天陪國民黨新竹縣長候選人楊文科（右）在竹東車隊掃街。（記者黃美珠攝）
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民進黨新竹縣長候選人鄭朝方昨天出席五峰鄉公辦政見會，團隊並推出廣告影片，請來行政院長賴清德等大咖獻聲催票。（鄭朝方提供）
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許明財競選總部總幹事黃耀仁指出，電話催票許明財老早就開始進行，只要有空，許明財就會親自打電話催票。（資料照，許明財競選總部提供）
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林智堅（持麥克風者）本人親上火線，用親和力、誠意打出第一通催票電話給好友。（記者王駿杰攝）
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謝文進競選總部指出，選戰進入倒數，最後2天展開密集催票攻勢。（謝文進競選總部提供）
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