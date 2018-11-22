〈北部〉《賄選追追追》竹東女議員候選人丈夫涉賄 10萬交保

2018-11-22

〔記者王駿杰、彭健禮／竹苗報導〕新竹縣竹東鎮彭姓女縣議員候選人，涉嫌透過丈夫與一名里長的妻子接觸，假藉發文宣工資費用，對鄰長進行賄選，新竹檢警調搜索彭女競選總部、住處，訊問後裁定彭女丈夫及里長的妻子各以十萬、兩萬元交保。

新竹地檢署接獲檢舉，指彭女的丈夫透過竹東鎮一名里長的妻子，假藉發放文宣工資為名，以每人一千元為代價，對鄰長進行賄選，藉此尋求支持。

檢察官指揮警、調二十日拂曉搜索彭女競選總部、住處，傳訊可能涉案人包括彭女、該名里長與兩人的配偶、鄰長共十七人，經偵訊，彭女丈夫與里長妻子均坦承犯行。

苗栗查獲3賄選 2樁腳收押1樁腳交保

苗栗檢警調廿日也兵分三路，偵辦平地原住民議員候選人、銅鑼鄉民代表候選人、苗栗市民代表候選人等三件現金賄選案，其中平地原住民縣議員候選人陳姓樁腳、銅鑼鄉代候選人鍾姓樁腳，昨天凌晨均被收押禁見，苗栗市代候選人羅姓樁腳則十萬元交保。

檢警調查出，此三件現金賄選案都有選民坦承收受現金，被請託支持特定候選人，並主動交出三到七千元不等買票錢。苗栗地檢署表示，已掌握二百多件賄選情資，列選偵案有四十三件，一件起訴，被收押的候選人和樁腳已增至七人。

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