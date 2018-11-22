〈北部〉《新竹縣白米案延燒》里長稱「有轉達支持」 徐欣瑩競總提告

2018-11-22

〔記者蔡彰盛、廖雪茹／新竹報導〕民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩，被指控發送白米涉嫌賄選，新竹檢警廿日傳喚廿名收受白米的民眾到案說明，其中，協助發白米的竹東鎮柯湖里里長呂建宏受訪表示，當時確實接到房屋仲介公司「楊總」電話要求支持徐欣瑩，徐陣營助理也送了卅包五台斤裝白米，他發送時如實轉達請里民支持徐。

徐欣瑩競總：對手人馬 抹黑造謠

徐欣瑩競選總部發言人陳程振二十一日出示呂建宏與徐欣瑩服務處主任的line對話截圖，強調呂在七月時轉發白米給弱勢家庭，當時還在臉書上公開發文感謝「前立委徐欣瑩協助發放」，沒想到出任國民黨縣長候選人楊文科的竹東競選總部執行長後，就打臉過去的自己，在各大群組發文昭告「我在賄選、我是共犯」，抹黑造謠，將控告呂意圖使人不當選，若他在檢察官前陳述不實資訊，更要告偽證罪。

檢方：將釐清有無對價關係

檢方表示，目前案件仍在調查中，將陸續傳喚相關人調查釐清是否有對價關係。

楊文科陣營：尊重檢調偵辦

楊文科陣營表示，此案已進入司法程序，尊重檢調偵辦，至於呂建宏的說法，是他個人行為，與總部毫無關係。

呂建宏表示，「楊總」打電話給他，表示要透過徐欣瑩發送平安米給里民，問他方不方便，他因為里民需要白米，所以同意幫忙發送。後來徐欣瑩陣營的助理送來三十包外包裝貼有「新竹縣長參選人徐欣瑩協助辦理」的白米，要求他協助發送，並且請他轉達支持徐，他也如實轉告收米的里民，收到的里民都很高興的點頭。

呂建宏：依徐陣營助理要求如實轉告

呂建宏說，有兩戶符合低收入戶資格，其他領取者也是較困苦或身心障礙。

呂建宏說，去年「楊總」曾送米由他轉交，但徐過去不曾送白米由他轉送，七月是第一次幫她發白米，不是常態性活動，他覺得選前發送白米很奇怪。呂建宏說，他沒有任何抹黑，擔任楊文科竹東執行長是從九月上旬開始，與此案毫無關係。

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