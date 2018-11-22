〈北部〉《苗栗縣長雙徐之爭》徐耀昌批忘恩負義 徐定禎嗆政治變色龍

2018-11-22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕尋求連任的苗栗縣長候選人徐耀昌競選總部，昨天批評對手無黨籍候選人徐定禎「忘恩負義」，指徐耀昌曾為徐定禎連任頭份鎮長不惜冒著違反黨紀風險站台；但徐定禎隨後回應，徐耀昌先以親民黨籍當選立委，後來親民黨式微時，旋即加入國民黨，宛如「政治變色龍」。

曾力排眾議挺徐定禎選鎮長

隨著選情進入最後階段，各陣營都進行最後衝刺以及各項文宣戰。徐耀昌陣營昨召開記者會指出，四年前國民黨曾提名選將挑戰頭份鎮長，但是徐耀昌仍力排眾議為徐定禎站台背書，一度造成黨部及競選團隊的不諒解。

徐耀昌陣營批評，徐定禎為求更上一層樓，忘卻雪中送炭恩義，與一手提攜徐定禎的徐耀昌對戰，並獲得民進黨禮讓，舉止根本是「選前喊大哥，選後忘恩負義」。

徐定禎陣營：徐耀昌未支持 胡扯

徐定禎競選總部發言人李京勳回應，徐定禎參政一直是甫過世的表哥、前議長游忠鈿支持，且徐定禎兩次參選頭份鎮長，徐耀昌分別支持前議員陳英河、前主席黃盛和，未支持徐定禎，反批徐耀昌陣營胡說八道。

另外，徐耀昌先以親民黨選上立委，待宋楚瑜與親民黨式微便加入國民黨：本屆縣長選舉擔心無法獲得黨提名時，更宣布不惜退黨參選，一連串行為宛如「政治變色龍」。

批徐定禎社福政策 將使財政更慘

另外，徐耀昌陣營批評徐定禎提出的國中小學營養午餐、教科書、安親課輔免費、恢復敬老愛心卡一千點、鑽石婚年年發禮金等政見未排富、無配套等，會再一次把苗栗財政推進「加護病房」。

徐定禎陣營反批 抹黑也要做功課

徐定禎陣營則強調，上述社福預算一年為五．四億，與徐耀昌陣營宣稱要三十億預算相差甚遠，批評徐耀昌「抹黑也要做功課」。

李京勳強調，徐定禎一直是以無黨籍身分參政，這次感謝民進黨玉成以及各方力量的支援與相挺，徐定禎不分黨派，一定要讓苗栗縣動起來。

徐耀昌昨天則分別在西湖、銅鑼、三義、苑裡與通霄等鄉鎮掃街拜票。徐定禎昨天則是在三灣、南庄、獅潭、泰安、大湖、卓蘭等鄉鎮車隊造勢，做最後衝刺，搶攻選票。

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