〈北部〉桃園2300萬張選票 送達13區公所

2018-11-22

〔記者謝武雄、李容萍／桃園報導〕週六就是投票日，桃園市選委會選票印製、初點完畢，昨天從印刷廠運往十三區公所進行複點；桃園市為五合一選舉，選票種類包括市長、市議員、里長、復興區長、復興區民代表及公投，總數超過二千三百萬張，市選委會及各區選務人員都不敢大意，大陣仗動員清點選票，警方也全程緊盯，避免嘉義縣選票差點外流等事件發生。

選委會指出，市長選舉的選舉人數為一七三萬二五九一人、市議員有一七二萬六八三五人、里長一七一萬四二七○人、復興區長九三七二人、復興區民代表九三六五人，總計選票數五一九萬二四三三張；公投選舉人數為一八○萬一八二三人，十項公投每人有十張選票，因此公投選票共達一八○一萬八二三○張，公投連同五合一選舉的總票數高達二三二一萬○六六三票。

選委會說，此次公投為七到十六案，共有十個公投案、十張選票，民眾進行公投時，可以選擇只領部分公投案選票；復興區的五合一選舉，連同公投票，選民最多可領十五張選票，其他十二區最多可領十三張。

市議員部分，選舉人數最多的選區為桃園區，有卅三萬八九一八人，其次為中壢選區卅一萬五一四三人。

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