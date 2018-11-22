〈北部〉賄選追追追》桃園市議員山原選區傳賄 1樁腳收押禁見

2018-11-22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕繼復興區長選舉傳出現金賄選疑案後，市議員山地原住民選區一名候選人的親戚，也涉嫌以每票一千到兩千元不等金額為候選人買票，檢方前天指揮警調發動偵辦，訊後聲請羈押張姓、洪姓兩樁腳，桃園地方法院裁定張姓樁腳羈押禁見、洪姓樁腳以五萬元交保。

每票1千到2千 4樁腳交保

桃園地檢署主任檢察官康惠龍、檢察官楊朝森廿日指揮桃園市調查處、市警局等單位搜索樁腳住處，並傳喚張姓、洪姓樁腳與選民共八人到案，追查現金買票案情。

檢方調查，張姓樁腳為山地原住民選區一名市議員候選人的親戚，他涉嫌於八、九月間，以每票一千到兩千元不等現金，交付選民期約支持該候選人，也透過洪姓樁腳，將現金交付熟識的選民，涉嫌違反公職人員選舉罷免法的投票行賄罪。

檢察官複訊後，認為張姓、洪姓樁腳犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯與證人之虞，廿日晚間聲請羈押二人，桃園地院審理後，裁定張姓樁腳羈押禁見、洪姓樁腳以五萬元交保候傳。

另有三名樁腳檢察官認為無羈押必要，分別以五萬元、兩萬元交保，三名選民則請回，而部分樁腳、選民共已繳回賄款四萬六千元，檢方說，後續將追查樁腳買票行為是否為候選人指使，不排除案情有向上發展的可能。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/