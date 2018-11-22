〈北部〉紅火蟻入侵大溪山豬湖園區 築上千巢穴

2018-11-22

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪山豬湖親水園區八月廿日開放，廣達十八公頃園區卻幾乎淪陷，目前插滿「入侵紅火蟻防治進行中」的黃色警示旗，且有民眾頻遭紅火蟻叮咬；市府水務局表示，經地毯式清查發現，約有一千個紅火蟻巢，待第一階段防治工作告一段落，年底前會進場撲滅紅火蟻，提醒民眾遊園時走人行步道，切勿踩踏草皮及靠近黃色警示旗。

市議員楊朝偉、月眉里長黃文中等人獲悉民眾被紅火蟻叮咬送醫，前往現勘關心，要求水務局儘速處理。

濕地生態共存 致蟻巢數量暴增

水務局主任秘書魏茂銹表示，山豬湖生態親水園區屬河川用地，西側為中庄調整池，南側為大溪老街文化園區，北側連接三峽、鶯歌老街園區，園區經過自然演替，擁有豐富自然生態，保有六個自然濕地，孕育許多特有植物、昆蟲及鳥類，卻因生態共存，成了紅火蟻繁衍的天堂，蟻巢數量暴增。

水務局：已進行防治 年底撲滅

魏茂銹說，水務局十月卅日召集防疫廠商會勘，發現蟻巢數量高達千個，第一階段防治已大面積投藥，並於現場設置警示標誌，提醒遊園民眾走人行步道，切勿踩踏草皮及靠近黃色警示旗；第二階段防治將採「高溫熱蒸氣灌注法」撲滅紅火蟻，預計十二月卅一日前進場處理。

防治人員表示，高溫熱蒸氣可以殺死紅火蟻且無化學藥劑味道，出外覓食的紅火蟻返回被消滅的蟻巢後，會將蟻屍抬出，因耗費體力，紅火蟻餓了得進食補充體力，另在蟻巢周邊撒毒殺型餌劑，將紅火蟻族群徹底消滅。

水務局提醒，若遭紅火蟻叮咬，可先用肥皂與清水清洗患部，再冰敷處理，且避免將膿皰弄破，以免細菌感染。若出現過敏反應，如臉部燥紅、蕁麻疹、臉部與喉嚨腫脹、說話模糊、胸痛、呼吸困難、心跳加快等症狀，或其他特殊生理反應，請儘速就醫。

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