〈北部〉行動劇諷對手傀儡 陳歐珀陣營籲選民深思

2018-11-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀競選團隊，昨在溪北競選總部演出行動劇，問選民是否要選出一個「傀儡」縣長？行動劇主角是地方父母官「阿珠」，對公文一竅不通，業務要由兒女決定，並與財團勾結，暗諷對手國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙。林姿妙陣營指出，對陳一再抹黑與不實指控，真的很遺憾，已具狀提告。

陳歐珀競選總部青年軍昨日設計行動劇，以「父母官的一天」為主題，採KUSO演出方式，表達宜蘭鄉親對可能產生「傀儡縣長」的憂慮與擔心。

陳歐珀陣營指出，行動劇講述一個城市的父母官「阿珠」，對縣政業務不熟悉，只會花枝招展笑臉迎人，批示公文一竅不通，甚至要透過兒女決定，且與財團勾結，引進礦石採取、土地開發等案，也無法回答媒體提問。

前宜蘭社區大學校長張捷隆說，行動劇是要發人深省，究竟我們是否要一個傀儡父母官？凡事都要靠兒子、女兒幫她處理，這像是我們的父母官嗎？呼籲縣民好好想一下。

林姿妙陣營：憑空捏造的抹黑

民進黨宜蘭縣選舉對策委員會召集人林進財指出，「行動劇」交由宜蘭人自己想像，先前競選總部已針對國民黨縣長候選人提出質疑，行動劇表演則表達宜蘭人的憂心。

林姿妙陣營表示，民進黨宜蘭縣黨部及陳歐珀，在選舉期間以不正當的政治手段，對林姿妙汙衊和抹黑，進行「散布謠言或傳播不實之事」，實在不勝枚舉，林姿妙十月份，已針對動用「二備金」的不實指控委請律師處理，對於這幾天，民進黨團沒有證據、憑空捏造的抹黑，也檢送資料提告併案處理。

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