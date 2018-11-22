〈北部〉《花蓮》米崙斷層破碎帶蓋「東洋」劉曉玫痛批

2018-11-22

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長候選人劉曉玫昨召開記者會，驚爆東洋廣場竟然位於米崙斷層穿過的地質破碎帶！質疑前縣長傅崐萁未依建築法要求業者進行地質改良與基樁加固，還開放業者容積移轉、多蓋好幾層樓，未來若米崙斷層引發大地震，恐對鄉親生命安全造成極大傷害，「根本雪上加霜、把人民生命當兒戲！」

質疑縣府未依法要求業者做地質改良

劉曉玫質疑縣府為何執意開放容積率，同意業者在破碎帶上蓋廿一層建築物。她說，過去地質專家、東華大學的劉瑩三教授擔任東洋廣場環評委員時，多次在環評會議中提及東洋廣場開發基地鄰近米崙斷層，要求開發單位提出評估與地震因應措施，位於破碎帶的建築依法必須進行地質改良，並打基樁加固，才能開發。

劉曉玫說，○二○六地震，米崙斷層被誘發擠壓，造成慘重災情，若是米崙斷層直接錯動，剛好位在斷層旁的高樓能否抵抗強震？加上傅崐萁更通過容積移轉，讓建築又多蓋六層樓、增加建築承載重量，若她當選將要求加強建築結構保人命。

開發基地安全疑慮 建設處：將依法了解

東洋廣場位於花蓮市中心中正路與三民街口，面積約二千多坪，正興建地下四層、地上廿一層的鋼骨大樓，主體結構已經完成。米崙斷層屬於第一類活動斷層，約呈南北走向，由花蓮縣七星潭海岸向南延伸，經花蓮市美崙山西南側，南至花蓮市南濱海岸，市區部份經過○二○六強震倒塌的統帥飯店，東洋廣場就位於統帥飯店西北方約二百公尺處。

縣府建設處回應，對縣議員劉曉玫質疑的部份，將依法進行了解。日前代理縣長蔡碧仲公布當初東洋廣場容積增加過程，他指出，東洋廣場在原得標業者認為遭前縣府刁難後同意廢標，東洋廣場在一○二年四月，由河南台商王任生之女王筱卿的卿蓬公司得標，蔡碧仲說，一○二年六月，縣府修正「花蓮縣都市計畫容積移轉審查許可要點」，將東洋廣場納入容積移轉適用範圍，卿蓬公司分別在一○三年四月、八月提出容積移轉申請，讓興建容積增加到四百九十％。

劉曉玫抨擊，傅崐萁過去是掏空股市，東洋廣場案不但掏空花蓮，更漠視人民生命安全；徐榛蔚跟著傅崐萁吃香喝辣，如今想來接縣長，「是不是要讓這些問題石沉大海？生命安全何等重大，如果花蓮再交給這對夫妻施政，花蓮人能安心嗎？」

徐榛蔚陣營不回應 國民黨縣黨部批抹黑

對此，徐榛蔚陣營依舊不予回應。不過國民黨花蓮縣黨部指出，近日縣府抹黑重炒東洋廣場無弊舊案，PTT網站隨即就有網友貼文，影射本案涉及不法，針對這種惡質的抹黑來影響選舉的案例，律師團已接獲截圖蒐證，不排除提告，並呼籲代理縣長蔡碧仲「要行政中立」，認為縣府多次作為均與民進黨的競選攻擊方向不謀而合，已讓多數民眾產生質疑。

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