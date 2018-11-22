〈北部〉新竹縣竹東吳天祐紀念碑 登錄為歷史建築

2018-11-22

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣竹東國小校園裡，有一座罕為人知的吳天祐紀念碑，為日治時期所立，已有八十五年歷史；經地方提報，新竹縣古蹟、歷史建築審議委員會通過決議，登錄為歷史建築「儒醫吳天祐紀念碑」，成為縣內第四十處歷史建築。

已有85年歷史

提報的文史工作者古少騏說，當年吳家大片土地被日人看中徵收為學校和神社，無奈之下乾脆捐贈，唯一要求是為父親立碑，紀念碑是從頭前溪河床用人力將石頭扛上岸打造；她認為這是殖民的見證，去年九月向縣府提報，建議納入文化資產維護保存。

日治時期捐地建校

縣府文化局表示，吳天祐紀念碑位在竹東國小操場西南側，大正十四年（一九二五年）當時名為「竹東公學校」的竹東國小欲闢建操場，熱心教育的竹東漢醫吳錦堂捐地，並於昭和七年（一九三二年）由吳家設計並雇工，以父之名興建此碑，隔年竣工。 碑上撰刻的「儒醫吳天祐先生之紀念碑」，為時任台灣總督府總務官的長平塚廣義所題。

文化局表示，這座方碑圓座的紀念碑，碑座表面飾以洗石子，整體造型柔和，比例優美，歷經多年風雨侵害，仍大致保存良好，碑刻字體清晰可見，僅碑體和矮牆泥塑局部損壞佚失。

由於紀念碑具有高度歷史價值，二○一七年二月進行文化資產價值評估現勘會議時，決議列冊追蹤，後經古少騏提案，今年九月底經新竹縣古蹟、歷史建築審議委員會審議，通過決議登錄為歷史建築「儒醫吳天祐紀念碑」。待行政程序完備，預計明年初正式公告。

古少騏說，吳天祐紀念碑的碑體後方有地方名家的書法，希望未來也能修繕復舊，並有機會拍短片講述這段故事。

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