〈北部〉苗栗縣大湖金針花廊道雜亂 挨批浪費公帑

2018-11-22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府農業處在苗栗縣大湖鄉大湖溪苗六十一線旁河堤，斥資約五百八十八萬元建置金針花景觀廊道，不過七月底完工後，卻引起民眾批評，指不只金針花栽種面積小，且長度短，根本無法感受到「廊道」建置效果，且附近雜草蔓生，影響整體視覺，質疑有浪費公帑之嫌。

近600萬建置 7月完工無花只有草

至於民眾批評雜草蔓生、維護等問題，休閒農業科表示，所指紅磚廊道部分主要栽種金露草等植栽，與栽種金針花地點不同。若民眾認為須改善會派員前往巡視，並請社區負責解決維護。

苗栗縣政府花費五百八十八萬餘元，打造大湖溪堤防金針花景觀廊道建置工程，除栽種金針花，另還有彩繪圖騰陶磚金針花舖面、入口意象、停車場、護欄、灌溉系統等，希望讓原本不吸睛的大湖溪河堤變得亮眼。

苗縣府農業處休閒農業科本意是為了接續每年大湖鄉草莓季帶來人潮，透過定期舉辦賞花季活動，創造大湖水岸花都新亮點，且金針花屬於可食性植物，可於花季過後採收，另一方面開創在地產業品牌、增加地方收益，並增加民眾於台三線周邊農村遊憩體驗。

惟完工後，民眾批評，路過時見到河堤有點變化趨前一望，發現是金針花廊道，但是整體景觀除了鋪設過地磚，給人的感覺卻是雜亂無章，讓人傻眼，質疑公部門究竟為何設置廊道，以及其背後效益。

民眾認為大湖溪沿岸確實較缺乏亮點，但是公部門建置工程前應該多加考量，才不致被質疑浪費公帑。

縣府：若二期工程順利 將變更美觀

苗縣農業處休閒農業科表示，目前栽種範圍的確不大，約三百公尺，主因是考量後續要爭取第二期工程，若能順利爭取，應該可以讓金針花廊道整體變得更美觀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/