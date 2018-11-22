〈北部〉楊麗環拜廟祈福 朱梅雪為勞工發聲

2018-11-22

〔記者謝武雄、許倬勛／桃園報導〕距離投票日只剩二天，無黨籍市長候選人楊麗環昨天走訪寺廟參拜，為桃園祈福，一整天跑了七區、十五處宮廟；無黨籍市長候選人朱梅雪則率領團隊，在平鎮新勢公園演出「桃園勞工反失業、不要無薪假」行動劇，演出者僅以葉子遮住重要部位，象徵「失葉」悲苦，隨後又前往市府抗議改建後的新屋動物保護教育園區的三大缺失，要求市府改進。

楊麗環說，今年選舉藍綠對立廝殺，導致民心浮動不安，配合掃街行程前往各區宮廟拜拜，祈求神明保佑台灣。

朱梅雪號召廿多名勞工演出行動劇，抨擊市府忽視勞工權益，造成桃園的失業率三年蟬聯六都第一，呼籲將血汗企業逐出桃園，將非典勞力逐出市府，更要補足消防等公部門人力，將超時過勞逐出桃園。

朱梅雪並前往市府廣場抗議動物保護教育園區的三大缺失，包括犬隻擠在同一空間，建議儘速放置跳台、棧板等設施；洩水坡度不足導致積水，須重新規劃施工；不同柵欄犬隻容易互相干擾、吠叫，建議用水泥牆阻隔。

市府動保處長陳英豪回應，犬隻跳台、棧板已全數擺上，會視需要增設；洩水坡度不足造成排水問題，已用鋪料補平，並增設排水溝，月底前可完成；至於隔音牆，因擔心對犬隻造成其他影響，仍在評估是否可行。

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