〈北部〉陳學聖率議員選將 車隊掃街

2018-11-22

〔記者李容萍／桃園報導〕選前最後衝刺，國民黨市長候選人陳學聖昨天持續車隊掃街，沿途鞭炮、鑼鼓聲不斷，支持民眾揮舞國旗迎接，或齊聚高唱「梅花」、「古月照今塵」等歌曲，熱鬧非凡；競選團隊預告，明晚南區競選總部舉辦的「勝選之夜」造勢晚會，前總統馬英九、黨主席吳敦義、新北市長朱立倫等人將連袂為陳學聖衝刺、拉抬選情。

陳學聖說，今年大選攸關桃園及台灣的未來，高雄市長候選人韓國瑜十二日來桃園與他合體造勢，滿場國旗揮舞的場面令許多人感動，桃園的韓粉為此發起「韓國瑜起義、桃園響應」的揮國旗活動，昨起一連三天號召民眾集結省道的各重要路口揮國旗，希望串連喚起民眾的愛國情操，踴躍投票。

陳學聖表示，民心思變，他絕不放棄「逆轉勝」的希望，呼籲選民廿四日踴躍投票，讓台灣重回正軌，讓台灣的經濟可以復甦。

陳學聖的掃街車隊昨天下午駛入龜山、八德及大溪區，包括林正峰、劉茂群、呂淑真、楊朝偉、李柏坊等國民黨市議員候選人先後加入車隊，展現團結氣勢，途經大溪老街時，有民眾集資購買長一七一○公尺鞭炮燃放，為陳學聖加油打氣。

支持者燃放1710公尺長鞭炮助勢

陳學聖今天將繼續以車隊行走觀音、新屋、楊梅、龍潭、平鎮等地拜票，選前之夜將在中壢區七和一街的南區競選總部登場。

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