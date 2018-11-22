〈北部〉合體鄭文燦 蘇嘉全籲票投會做事的

2018-11-22

〔記者許倬勛、謝武雄、李容萍／桃園報導〕尋求連任的民進黨市長候選人鄭文燦昨天緊鑼密鼓掃街拜票、舉辦客家建設說明會、接見海外選舉參訪團等，跑遍桃園、大園、龍潭、中壢、平鎮；立法院長蘇嘉全也到龍潭來與他合體，籲請選民投給會做事、肯打拚的鄭文燦。

鄭文燦表示，選舉最後階段會將所有市場、行政區，以徒步或車隊掃街方式走透透，各區活動也盡量參加，全力爭取選民支持。

鄭文燦說，沿海四區向來是綠營票倉，他對蘆竹、大園、觀音、新屋四區也扎根很深，對沿海長期以來的問題，都一件一件定案或解決，有信心得到高票。

龍潭辦客家建設說明會固票

為鞏固客庄票，鄭文燦昨天上午在龍潭區龍元宮前舉辦客家建設說明會，他強調，自己是史上最挺龍潭客家族群的市長，市府客家事務局預算從升格前的二億元，明年將大幅提升到十三億元，四年來在他的推動下，龍潭茶葉故事館、鍾肇政文學館、鄧雨賢台灣音樂紀念館已陸續開工或啟用，相信鄉親都很有感。

立法院長蘇嘉全昨也到龍潭與鄭文燦合體，蘇嘉全說，他是國會議長須保持行政中立，來到龍潭是與民眾「聊聊天」，他表示，政治很簡單，投票給會做事、肯打拚的人就對了，相信選民會做出最好的選擇。

鄭文燦並在南區競選總部接見台灣九合一選舉海外人士觀察訪問團。

他表示，台灣民主化是一段充滿動能的故事，人民崛起改變威權體制，並建立一套文明的民主規則，也已在台灣深化為社會價值，儘管選舉過程會有些吵鬧或雜音，但大家都會接受選舉結果，這就是台灣民主價值。

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