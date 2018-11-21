〈北部〉花蓮香榭大道修正 蔡碧仲：省2億餘元

2018-11-21

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府在前縣長傅崐萁任內規劃近七億元經費，要在自由街上打造「日出香榭大道」，其中預計使用三點二億元的進口石材遭質疑，且中央對於補助經費用在不適當之處也提過多次修正意見，代理縣長蔡碧仲上任後，依據中央修正意見修正計畫通過，約省下二億多元經費。

國民黨議會黨團批 換成一座鄰里公園

對於省下二億元，國民黨縣議會黨團相當不滿，透過縣黨部發出新聞稿批評：「所謂的節省預算，也不過是把高級進口車換成國民代步車的概念」，縣黨部指出，如果花蓮需要的是國際級景觀設施，為什麼代理縣長卻要換給我們一個鄰里公園？前瞻建設可以到處花錢，卻吝於讓花蓮人得到高品質的建設？難道真的認為「花蓮人沒水準」嗎？

縣府副秘書長李旭寧說明，縣府是依據交通部觀光局審查意見進行修正，工程費用經修正減少六千二百多萬元，石材鋪面毋須再招標、節省一點四億元，共節省二億多元及後續維護及管養成本，符合中央主管機關及審查委員意見，也顧及財務支出撙節要求，審查會決議本案細部審查修正通過，縣府將依照時程，近期將辦理公開閱覽，啟動招標及發包程序。

工程費用少6200萬 石材鋪面省1.4億元

縣府指出，「日出香榭大道」於一○五年七月廿六日經行政院核定工程總經費近二點七億元，石材鋪面原先三點二億元由花蓮縣府自籌，石材鋪面第一期一點八億元已於四月順利決標，由於細部設計內有多處不符合審查委員的專業意見，中央多次來函，如審查未過縣府執意招標，將無法取得任何補助，由縣府全額自籌支應龐大經費。

縣府表示，如原先規劃設置二座噴水池，總經費高達三千多萬元，還有十二座造型時鐘，每座約十五萬元，合計近二百萬元，除降低許多高報的單價、不必要的設施，其他如植栽改以種植苦楝、刺桐、水柳等台灣原生樹種，兩側車行道路取消石材鋪設，新增○二○六地震受損石材運用等，約可去化二千噸受損石材，都按照專家學者的意見進行修正。