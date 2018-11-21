〈北部〉《新竹縣長選戰》鄭朝方推交通建設 楊文科主打正藍軍

2018-11-21

〔記者黃美珠、蔡孟尚／竹縣報導〕選戰進入倒數階段，新竹縣長候選人卯足全力催票。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方陣營昨天再度推出交通政策影片，除五楊高架延伸竹科、新竹交通系統，還要加速竹市武陵路到新豐的台一線替代道路。還提出以大新竹輕軌、高鐵及台鐵為基礎，盤點並建立新形態運輸系統，用點線面的方式，來重新佈建大新竹便捷交通網路。

國民黨新竹縣長候選人楊文科全力主打「正藍軍」牌，找來前總統馬英九，從今天起三天內將兩天到新竹縣全面幫他催票，並且亮出楊文科跟馬英九都跟前總統蔣經國有過淵源的特殊關係，強力號召藍軍歸營。

楊文科陣營表示，楊文科年輕時負責竹科草創的相關業務，常向當時前去視察的總統蔣經國簡報。而馬英九當年擔任總統府秘書，所以兩人有著同為蔣經國效過力的默契情誼。今天將從日出陪楊文科掃街到日落，除明天改由新北市長朱立倫幫忙固票外，廿三日選前最後一夜，馬英九又將親到竹東跟楊文科一起衝刺。

徐欣瑩發表青年政策

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨天發表青年政策，將為青年創造高薪工作，舉辦「新竹縣跨域青年論壇」、加強青年就業輔導與媒合、建立縣府一站式服務窗口並請優質業師給予創業診斷，增加創業成功率，同時增設青年創業育成中心，也希望給予企業廠商優惠，目標提高新竹縣的基本薪資至35K，透過每胎生育補助二萬元、上任一年內增加八百到一千個員額平價幼托。

另外，昨天在峨眉與尖石舉辦的政見會，僅葉芳棟和鄭朝方出席，葉芳棟提「農地換建地」政見，有活動公有資產的功能。鄭朝方推原住民政策特別提到保障原住民族就業機會，創造具原民特色的永續部落經濟，保存原住民族文化成為新竹縣的驕傲。