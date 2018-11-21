〈北部〉《新竹縣長選戰》鄭朝方推交通建設 楊文科主打正藍軍

2018-11-21

〔記者黃美珠、蔡孟尚／竹縣報導〕選戰進入倒數階段，新竹縣長候選人卯足全力催票。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方陣營昨天再度推出交通政策影片，除五楊高架延伸竹科、新竹交通系統，還要加速竹市武陵路到新豐的台一線替代道路。還提出以大新竹輕軌、高鐵及台鐵為基礎，盤點並建立新形態運輸系統，用點線面的方式，來重新佈建大新竹便捷交通網路。

國民黨新竹縣長候選人楊文科全力主打「正藍軍」牌，找來前總統馬英九，從今天起三天內將兩天到新竹縣全面幫他催票，並且亮出楊文科跟馬英九都跟前總統蔣經國有過淵源的特殊關係，強力號召藍軍歸營。

楊文科陣營表示，楊文科年輕時負責竹科草創的相關業務，常向當時前去視察的總統蔣經國簡報。而馬英九當年擔任總統府秘書，所以兩人有著同為蔣經國效過力的默契情誼。今天將從日出陪楊文科掃街到日落，除明天改由新北市長朱立倫幫忙固票外，廿三日選前最後一夜，馬英九又將親到竹東跟楊文科一起衝刺。

徐欣瑩發表青年政策

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨天發表青年政策，將為青年創造高薪工作，舉辦「新竹縣跨域青年論壇」、加強青年就業輔導與媒合、建立縣府一站式服務窗口並請優質業師給予創業診斷，增加創業成功率，同時增設青年創業育成中心，也希望給予企業廠商優惠，目標提高新竹縣的基本薪資至35K，透過每胎生育補助二萬元、上任一年內增加八百到一千個員額平價幼托。

另外，昨天在峨眉與尖石舉辦的政見會，僅葉芳棟和鄭朝方出席，葉芳棟提「農地換建地」政見，有活動公有資產的功能。鄭朝方推原住民政策特別提到保障原住民族就業機會，創造具原民特色的永續部落經濟，保存原住民族文化成為新竹縣的驕傲。

  • 國民黨新竹縣長候選人楊文科（著藍背心者）昨天再進竹科拜票，也在選戰最後關頭透露因為竹科，他跟前總統蔣經國的淵源，希望藉此號召藍軍支持者歸營。（楊文科陣營提供）

    國民黨新竹縣長候選人楊文科（著藍背心者）昨天再進竹科拜票，也在選戰最後關頭透露因為竹科，他跟前總統蔣經國的淵源，希望藉此號召藍軍支持者歸營。（楊文科陣營提供）

  • 民進黨新竹縣長候選人鄭朝方昨天再次推出交通政策影片說明他的政見。（鄭朝方陣營）

    民進黨新竹縣長候選人鄭朝方昨天再次推出交通政策影片說明他的政見。（鄭朝方陣營）

  • 民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨天發表青年政策。（記者蔡孟尚攝）

    民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩昨天發表青年政策。（記者蔡孟尚攝）