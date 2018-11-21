〈北部〉《賄選追追追》涉每戶5千買票 苗縣1樁腳收押

2018-11-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣檢警調查賄再有斬獲，前天查獲南庄鄉長候選人林姓樁腳，涉嫌以每戶現金五千元買票，林姓樁腳收押禁見。苗栗地檢署目前已接獲二百多件賄選檢舉案，其中列選偵有四十件、已起訴一件、候選人收押一人、樁腳收押四人；尤其選戰進入倒數，檢警調更是嚴陣以待，全面查察賄選不手軟。

南庄鄉長選舉涉賄 約談17人

苗栗地檢署掌握南庄鄉長選舉賄選情資，檢察官黃振倫於前天指揮苗栗縣調查站、航業處台中站及頭份警分局，持搜索票兵分多路執行搜索，約談南庄鄉長候選人林姓樁腳及選民十七人。

選民坦承收賄 交出2萬現金

經訊問，有收賄民眾供稱，收受林姓樁腳以每戶五千元現金代價，請託支持某南庄鄉長候選人，並主動交出二萬元現金，查賄小組也在林姓樁腳家中，當場查扣現金三萬三千元及手機等證物。

林姓樁腳經檢察官漏夜偵訊，認為其違法公職人員選舉罷免法第九十九條第一項，對有投票權人交付賄賂罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，並將持續深入追查釐清行賄情節。

苗栗地檢署發言人、主任檢察官陳宗豪指出，年底選戰激烈，目前已接獲二百多件疑似賄選檢舉案，主要是候選人贈送禮品，包括白米、蜂蜜、醬油、沙拉油、老花眼鏡及現金賄選，列選偵有四十件、已起訴一件、候選人收押一人、樁腳收押四人。

目前苗栗檢警調單位所查獲的現金賄選案，一票金額五百、一千元不等，但在小鄉鎮或村里長等小區域的選舉，票票是關鍵，因此出現「包戶」買情形，過去甚至傳出有競選對手得知後，再加碼顧票，檢警調單位已嚴密監控。